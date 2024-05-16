被中國制裁！李正皓「很光榮」　還自曝國台辦對話不忘偷臭徐巧芯

和吳釗燮「握手沒言和」　徐巧芯嘆：這個人雙面又很假

▲國民黨立委徐巧芯今天上廣播節目「千秋萬事」。（圖／翻攝自中廣YT）
▲國民黨立委徐巧芯今天上廣播節目「千秋萬事」。（圖／翻攝自中廣YT）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委徐巧芯近日曝光台捷密約，與外交部長吳釗燮槓上，兩人昨天在外交國防委員會上正面對決，還在媒體前「世紀之握」，徐巧芯今（16）日強調，人家過來伸出手，她配合握手，但沒有站起來，「代表沒有握手言和」，更直指吳釗燮日前在立法院備詢時很兇，還不斷說「告我藐視國會」，但當上其他廣播節目時，卻聲稱提告立委覺得很傷心，「我是覺得這個『很假』」！

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徐巧芯今（16日）上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，徐巧芯行政權與立法權不該這樣碰撞，而吳釗燮提告立委，是把爛攤子留給即將接任外交部長的林佳龍，「與立委吵成這樣，這是應有的行為嗎？很離譜」，「相信民進黨高層也覺得很不好，傷害的是執政黨，因為他們是少數啊！」

徐巧芯還說，「這個人（指吳釗燮）也蠻雙面的」，吳釗燮日前在立法院備詢時很兇，還不斷說「告我藐視國會」，但當上其他廣播節目時，卻又變得很軟，聲稱提告立委覺得很傷心，「我是覺得這個『很假』」！

徐巧芯強調，雖然昨天她拆穿了吳釗燮的謊言，但有關1000萬美金的流向，她不是檢察官，要如何查呢？如果通過國民黨的國會改革三法，國會取得調查權，她就能約詢官員，外交部將無法為所欲為。

徐巧芯批，只有台灣是那麼的不透明，捷克的NGO或政府援助項目，只要當人民索取時，就可以公開，大家再回頭檢視就能知道台灣的政府有多麼誇張，就連疫苗、雞蛋採購合約都要封存，不是密件的都要蓋上密字，現行《國家機密保護法》應該重新修正。

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