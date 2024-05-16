諷傅崐萁起乩稱綠欲佔主席台　柯建銘：黃國昌詭異笑堪稱千古一笑

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柯建銘提到，第二案，國民黨團總召傅崐萁刑法141-1、142-2，藍委翁曉玲140-1，及藐視國會罪，處3年以下有期徒刑，共2案；第三案，立法委員互選正副院長辦法，共3案，及兩大違憲錢坑法案，環島高、花東快。
柯建銘說，藍白昨天聯手，在議場門口排隊夜宿，傅崐萁擺明且直言就前三大案（實際共28案），及兩大違憲錢坑法案，環島高、花東快，要在立法院硬闖，一案一案來，畢其功於一役，一日完成！
柯建銘諷刺，傅崐萁起乩通靈稱民進黨欲佔領主席台，得意揚揚一手拿麥克風，大放厥詞，而另一手摸黃國昌的頭，黃國昌笑得開心，說明天議場開門，吹哨子，第一個衝上主席台保護韓國昌一定是黃小弟！是公然侮辱？還是公開表揚，「黃國昌詭異笑聲，響徹立院天際，堪稱千古一笑！」
柯建銘提到，今天下午兩點，黨團協商，協商主題包含立院開議日、5月31日後立院延會至何日、國情報告、花東快速公路與環島高鐵共四案。
柯建銘指出，明天院會藍白聯手之議程前三案，這是開議以來重中之重，衝突之所在，也不提表決前有無大體討論，逐條討論，各黨發言之人數，「這是程序正義，否則何來實質正義？」也是30年來，劉松藩、王金平、蘇嘉全、游錫堃四位前院長所堅守的，「如此才能讓民主政治能在台灣國會實踐，綻放民主之花香，這是國會的基本底線、堤防，能潰堤嗎？」
柯建銘提到，民進黨過去30年來，在院會、委員會、程序委員會，表決數萬次，沒贏過半次，未來四年也勢必如此，絕對不氣餒、不退縮，且會越戰越強，「再重申我們表決會輸，要贏論述、贏民心！」
柯建銘感嘆，照目前藍白聯手，把議場門口當做馬戲團的劇場、眾丑角、群丑亂舞，準備迎接明天的勝利，向中國交待，向王滬寧交待，趕在5月20日前獻上台灣國會屍首，為以後政治第二階段亂台、賣台行為，拉開序幕，「台灣人民，我們不憂心？看不懂嗎？」
柯建銘呼籲，明天將是立法院「最長的一日」，「那麼韓院長，你要守護國會、守護民主？還是要讓台灣的國會，中國人大化、香港化？就在你一念之間而已。慎思！」