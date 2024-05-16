變頻冷氣「日立、大金地位被威脅了」！內行改裝2品牌：水準太高

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熊令家電老闆娘提到「另外就是要售後服務夠快，市佔率越高，售後服務就要越久，而三菱重工跟富士通都有做到增加技師符合需求，可以5至7天內到府檢修。三菱重工是用飛機火箭技術去研發室內機風扇，可以速冷速暖、低耗電，而且又靜音」。
而現在許多新成屋都喜歡裝「三菱重工」的原因，熊令家電老闆娘也提到「這是因為重工冷氣的一對多，他可以超載負荷183%，價格配起來，反而還比日立、大金便宜，缺點呢？還是老話一句，最常被客人抱怨太安靜都忘記關機啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「現在越來越多人裝三菱重工了！真的超耐用」、「終於越來越多人看到三菱重工，好品牌大推」、「富士通我是不知道啦，但我家三菱重工106年就開始用了，真的好用」、「想裝一次三菱重工的冷氣試試看，現在的冷氣太吵」、「三菱重工真的有夠安靜沒錯....」、「三菱重工水準真的超高....冷氣界愛馬仕不是叫假的」。
三菱電機、三菱重工傻傻搞不清楚！內行人大解密
@blancaliao_這篇僅獻給相信闆娘的分享 以及剛好對重工與富士通 有興趣的粉絲們看 最近真的好多酸民 2024闆娘只想好好服務相信我的粉絲與分享我賣這幾年冷氣的心得 如果對於品牌比我更有見解的 歡迎自己拍影片分享 但不要只當鍵盤俠 真的很沒禮貌 但是我是非常歡迎分享自己使用心得 非常非常歡迎，畢竟使用者心得 是可以幫助到正要買冷氣的朋友的👍 #冷氣品牌 #冷氣 #冷氣師傅 #冷氣闆娘 #熊令家電 #保養冷氣 #三菱重工 #富士通 #冷氣日常 #冷氣人生 #空調 #師傅
♬ 含泪跳恰恰 - 谢金燕
然而如果要安裝「三菱重工冷氣」的民眾，肯定也會搞混另一排「三菱電機」，那麼兩者又有什麼差異呢？YouTuber「家電姐妹」也曾經拍片解釋，三菱電機就是有賣冷氣、冰箱、電鍋、除濕機以及清淨機，三菱電機在台灣是日本來設立分公司；而三菱重工在台灣是由上洋公司代理在台灣做營運，它們主要是賣冷氣跟清淨機。
家電姐妹提到，日本這間三菱重工的公司，他們是造船公司起家的，是屬於綜合機械製造商，也是日本國防部很重要的供應商，而三菱電機是最先開始賣冷氣的，早在68年前三菱電機就推出第一台冷氣。至於哪一家冷氣比較好？家電姐妹也強調「其實兩家品質都不錯，民眾就選自己喜歡的品牌，或是喜歡哪個代言人，喜歡志玲姊姊就買三菱重工囉！