藍營一姐與中央最美好時光暫告終！盧秀燕專程赴院會致謝陳建仁
行政院長陳建仁今天主持任內最後一次行政院會，台中市長盧秀燕專程出席，感謝陳內閣短短不到一年半，協助台中市政府解決「延宕已久」的重大建設，並舉例中央出資60億元，與地方合建台中會展中心二期，將對台中發展產生深遠影響。此舉也委婉提醒眾人，她已表達善意，未來新內閣能否與藍營為主的地方縣市，繼續維持基本的良好互動，主動權在卓榮泰手上。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕的市長第一任，與蔡政府的關係堪稱劍拔弩張，藍營多次直指中央以不核定重大建設等手法「卡盧」；蘇貞昌內閣和地方立委也頻頻回擊，暗指中市府能力不佳、爭議建設有圖利特定人士之嫌；前台中市長林佳龍更多次親上火線開打，卻讓盧秀燕的民調越打越高、站穩藍營一姐地位，甚至被視為挑戰2028最適合人選，綠營則在地方選舉節節敗退。
台中市政府與中央的緊張關係，一直到陳建仁擔任行政院長才緩解，去年中台灣燈會開幕，剛上任的副院長鄭文燦主動南下和盧秀燕一起扮裝，盡顯柔軟身段；今年初西布特羅事件吵成羅生門，也是鄭文燦主動邀盧秀燕吃酸菜白肉鍋、沖淡對立氛圍，並在履行吃鍋之約前，先宣布中央將出資60億元，與地方政府合作興建台中會展中心二期。
市議會開議期間，已多次由副市長代理出席院會的盧秀燕，今（16）日親自與會，對陳建仁與鄭文燦表達誠摯謝意，地方人士對「盧氏風格」都不意外，也認為這不只代表她的真心，也對新內閣表達一定程度的暗示。
果然她在感謝之餘，也強調中市府與中央政府的合作持續且長遠，未來依然期待與所有部會首長保持緊密合作，共同促進台中經濟發展與社會進步，同時熱情歡迎陳建仁、鄭文燦及所有部會首長多來台中走走，台中不只有火鍋，還有許多特色美食，以及這座城市濃厚的人情味，並期盼未來合作更上一層樓，攜手共創美好未來。