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蔡阿嘎被兒問最愛什麼商品？回答求生欲爆棚「玻璃反射這幕」露餡

▲蔡阿嘎被兒子問最喜歡什麼商品，他回答「老闆娘」展現滿滿求生欲，玻璃反射出岳父站在後面。（圖／二伯IG）
▲蔡阿嘎被兒子問最喜歡什麼商品，他回答「老闆娘」展現滿滿求生欲，玻璃反射出岳父站在後面。（圖／二伯IG）

記者薛羽彤／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎和初戀情人二伯結婚後育有2子，兩人常在社群上分享家庭日常。昨（15）日二伯在IG分享兒子和蔡阿嘎的對話，兒子問他「爸爸～你最喜歡hahababy的什麼？」蔡阿嘎的回應展現滿滿求生欲，照片中玻璃反射出岳父站在後面，所有網友一看秒懂。

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二伯嫁給蔡阿嘎後，也開了頻道成為YouTuber，甚至還自創品牌hahababy，事業與家庭兼顧的很順利。昨日她在IG上分享兒子和蔡阿嘎的對話，蔡桃貴問爸爸：「爸爸～你最喜歡hahababy的什麼？」蔡阿嘎秒回「老闆娘」，卻獲得兒子的一雙白眼，蔡阿嘎在底下留言「實話實說也不行。」

▲蔡阿嘎（右）和二伯夫妻感情很好。（圖／二伯IG）
▲蔡阿嘎（右）和二伯夫妻感情很好。（圖／二伯IG）
▲蔡阿嘎的岳父站在背後，網友一看秒懂。（圖／二伯IG）
▲蔡阿嘎的岳父站在背後，網友一看秒懂。（圖／二伯IG）
有趣的是，照片中除了蔡阿嘎和蔡桃貴之外，玻璃反射出二伯的爸爸就站在旁邊，網友立刻懂了蔡阿嘎的反應，紛紛笑回「阿公就站在後面，不好好說話不行啊」、「我看到了阿公滿滿的笑容」、「阿公：回答的不錯」、「爸爸懂生存」、「嘎哥是不是看到阿公在旁邊才回老闆娘」、「阿公在後面盯著你，好好回答。」

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