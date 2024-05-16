月經量變多、來超久！竟是子宮息肉作怪　新型冷刀手術僅需10分鐘

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鍾凱丞指出，若息肉生長於子宮頸口，可透過內診檢查到，但若長在子宮腔內，則需透過超音波或子宮鏡確認；多數的息肉為良性， 如無症狀，可考慮定期追蹤即可。
息肉造成症狀影響 建議手術切除
但當息肉已造成症狀，包括經血量多、出血時間久、非月經期間出血、停經後出血，甚至影響懷孕等，會建議手術切除，除可緩解症狀，也能透過病理檢查確認息肉良惡性。
針對切除息肉的手術，鍾凱丞說，可分為傳統的子宮內膜刮搔術，及後來發展出透過子宮鏡的電燒刀，與最新的冷刀切除。
鍾凱丞說明，子宮內膜刮搔術無法在鏡頭下看著病灶處理，所以刮除息肉可能一併造成周圍內膜受傷，較容易產生術後沾粘的現象，一旦子宮腔內有沾粘，可能會造成經血排出不順，或著床不易、難以懷孕。
至於子宮鏡電燒刀，因電燒過程會產生熱能擴散效應，所以鄰近息肉的內膜仍恐遭燒灼而造成術後沾黏，雖沾黏機率已低於刮搔術，但病人如有不孕症，或仍有生育考量，還是要盡量避免沾黏發生。
醫教避免子宮息肉 多運動、少吃炸物
鍾凱丞表示，新式的子宮鏡冷刀息肉切除是在鏡頭下對準病灶，透過高速旋轉的刀片將息肉切割、絞碎後，再以抽吸管將組織吸出子宮腔，不需器械反覆進出子宮，可減少手術時間，且過程中無電燒，沒有熱傳導效應，也能降低沾粘風險。
此外，冷刀的器械管徑也比傳統子宮鏡細，可避免為進行手術而過度擴張子宮頸，反而造成受傷或出血。
鍾凱丞表示，要避免子宮息肉，應培養規律運動習慣，飲食上要避免過多油炸、刺激性食物，並減少攝取含雌激素食品，若發生不正常的經期出血或受孕困難，建議至婦產科諮詢、檢查，才能及時改善。