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月經量變多、來超久！竟是子宮息肉作怪　新型冷刀手術僅需10分鐘

▲一名30歲女性月經量明顯變多、經期也拉長，就醫檢查發現是子宮腔內有息肉。（圖／pexels）
▲一名30歲女性月經量明顯變多、經期也拉長，就醫檢查發現是子宮腔內有息肉。（圖／pexels）

家庭消費中心／綜合報導

一名30歲女性最近月經量明顯增多，而且出血時間過長，決定到醫院檢查，結果發現子宮腔內有息肉，經與醫師討論後，進行子宮鏡冷刀切除手術，開刀過程不到10分鐘，而精確切除息肉後，經血量多及出血過久的問題皆獲改善。 

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台北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師鍾凱丞說，子宮息肉好發於20~50歲育齡女性，原因推測為雌激素曝露相關，若身材肥胖、多囊性卵巢，或補充過多雌激素藥物者，風險會比較高。

▲在子宮鏡下可看到息肉佔據子宮腔。（圖／北市聯醫提供）
▲在子宮鏡下可看到息肉佔據子宮腔。（圖／北市聯醫提供）
鍾凱丞指出，若息肉生長於子宮頸口，可透過內診檢查到，但若長在子宮腔內，則需透過超音波或子宮鏡確認；多數的息肉為良性， 如無症狀，可考慮定期追蹤即可。

息肉造成症狀影響　建議手術切除

但當息肉已造成症狀，包括經血量多、出血時間久、非月經期間出血、停經後出血，甚至影響懷孕等，會建議手術切除，除可緩解症狀，也能透過病理檢查確認息肉良惡性。

針對切除息肉的手術，鍾凱丞說，可分為傳統的子宮內膜刮搔術，及後來發展出透過子宮鏡的電燒刀，與最新的冷刀切除。

鍾凱丞說明，子宮內膜刮搔術無法在鏡頭下看著病灶處理，所以刮除息肉可能一併造成周圍內膜受傷，較容易產生術後沾粘的現象，一旦子宮腔內有沾粘，可能會造成經血排出不順，或著床不易、難以懷孕。

至於子宮鏡電燒刀，因電燒過程會產生熱能擴散效應，所以鄰近息肉的內膜仍恐遭燒灼而造成術後沾黏，雖沾黏機率已低於刮搔術，但病人如有不孕症，或仍有生育考量，還是要盡量避免沾黏發生。

醫教避免子宮息肉　多運動、少吃炸物

鍾凱丞表示，新式的子宮鏡冷刀息肉切除是在鏡頭下對準病灶，透過高速旋轉的刀片將息肉切割、絞碎後，再以抽吸管將組織吸出子宮腔，不需器械反覆進出子宮，可減少手術時間，且過程中無電燒，沒有熱傳導效應，也能降低沾粘風險。

此外，冷刀的器械管徑也比傳統子宮鏡細，可避免為進行手術而過度擴張子宮頸，反而造成受傷或出血。

鍾凱丞表示，要避免子宮息肉，應培養規律運動習慣，飲食上要避免過多油炸、刺激性食物，並減少攝取含雌激素食品，若發生不正常的經期出血或受孕困難，建議至婦產科諮詢、檢查，才能及時改善。

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