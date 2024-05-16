接招合唱團來高雄開唱！連英國皇室都愛 主唱靠版稅列音樂富豪榜
英國傳奇天團「接招合唱團」（Take That）出道多年紅遍全世界，每一次開唱都讓粉絲們深刻難忘。不料，近日接招合唱團驚喜宣布最新消息，將於11月16日來到台灣高雄的流行音樂中心開唱，連高雄市長陳其邁也興奮直呼「許願成功」，而接招合唱團過去的種種事蹟也再度被翻出，其中主唱「光靠版稅」就名列富豪榜一事，也引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
接招合唱團在1990年代成立，雖然曾一度解散，但再度組合復出後，依然受到許多粉絲喜愛與支持，也被稱為繼「披頭四」（The Beatles）之後最受歡迎的英國傳奇天團。而接招合唱團出道33年的契機，其實是來自團體裡的靈魂人物「蓋瑞巴洛」（Gary Barlow），他從15歲就開始參加歌唱、創作比賽，當時就寫出了《A MILLION LOVE SONGS》這首經典作品，創作實力引起不少關注。
後來跟團員們組成「接招合唱團」後，蓋瑞巴洛除了擔任主唱之外，也身兼詞曲創作，他也曾替西城男孩、艾爾頓強做過音樂，而樂團中多首冠軍金曲都來自於他，至少有13首暢銷金曲拿下排名第一，其中《BACK FOR GOOD》就曾同時在31個國家的音樂榜單上拿下冠軍。
其實，在接招合唱團解散後，幾位團員們也分別展開個人生涯，蓋瑞巴洛在推出了兩張個人專輯後，也曾短暫轉戰幕後過，當時他光靠昔日的版稅收入都能名列「星期日泰晤士報」音樂富豪榜的前50名。後來團員們也決定再度攜手合作，並在2006年展開巡迴，還推出了暌違10年的第4張專輯「Beautiful World」，這張專輯也成了英國音樂史上最暢銷專輯中第35名。
特別的是，接招合唱團也是英國皇室最愛的樂團之一，英國女王伊莉莎白二世生前最喜歡的歌單前10名中，就有主唱蓋瑞巴洛的作品，查爾斯三世也曾在他們的《NEVER FORGET》MV中露臉，接招合唱團更在加冕演唱會中壓軸演出，可以感受到英國皇室真的非常喜愛他們的音樂。
而根據接招合唱團發布的消息中可以得知，這一次高雄場演唱會門票開賣的時間會在6月21日上午11點，這已不是他們第一次來台灣，先前曾錯過到現場享受音樂的粉絲們，這一次千萬別錯過搶票時間哦！
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