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先空腹準備吃大餐！小心「膽結石」激增　吃太油、吃到飽最糟糕

▲為了大吃一頓回本，許多人在吃大餐、或是去「吃到飽」之前，都會刻意空腹，但這種飲食習慣反而容易導致膽結石。（示意圖／NOWnews資料照）
▲為了大吃一頓回本，許多人在吃大餐、或是去「吃到飽」之前，都會刻意空腹，但這種飲食習慣反而容易導致膽結石。（示意圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

疫情解封後，旅宿業、餐飲業復甦，許多人外食邀約一個接一個，對此醫師說，外食熱烈，導致各種腸胃問題如腹痛等，最近不斷在醫院門、急診出現，其中膽結石、膽囊炎為大宗，提醒民眾享受美食不忘控制份量，切勿暴飲暴食。

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台北市立聯合醫院和平婦幼院區一般外科主任黃郁創說，造成膽結石的成因有很多，與種族、性別（女性較高）、懷孕、肥胖、糖尿病、高血脂、腸道手術後、缺乏運動等都有關，不過最主要成因還是飲食習慣。

▲客人近距離感受爐火在眼前激起的火花、熱氣、燃煙與香味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲膽結石成因很多，最主要還是飲食習慣，像是吃太多高熱量、高油脂食物。（圖／記者蕭涵云攝）
黃郁創解釋，根據膽囊位於人體右上腹，在肝臟下方，當肝臟製造膽汁後，會經由膽管送至腸道以助脂肪消化，而膽囊位在膽管旁，可儲存膽汁，但若吃太多高脂肪類食物，膽囊必須不斷儲存、收縮，會造成膽汁被濃縮而過度飽和，並形成膽砂、膽石。

此外，另一種不良飲食習慣、即台語俗稱的「大小頓」，也就是預期要吃大餐，於是先空腹，準備飽餐一頓，這也會造成膽汁濃縮而過度飽和，進一步產生膽結石。

醫教膽結石預防法　少吃高熱量、高油

黃郁創表示，從膽結石的成因，可以清楚知道預防方法，就是要避免高卡路里、高油的食物，還要三餐定時定量。

針對治療，黃郁創說，膽結石病人若無膽囊炎症狀如上腹痛、噁心、黃疸、發燒、畏寒等，不一定要治療，定期追蹤即可，但若必須治療，傳統的膽結石溶解藥物（Chenodeoxycholic acid），對東方人未必奏效，使用上較有爭議，可合用抗生素與手術。

黃郁創指出，用來對付腎臟結石的體外震波碎石（ESWL），已被證實治療膽結石成功率低，負作用大，近年已鮮少使用，目前膽結石手術主要分成腹腔鏡膽囊切除術，及傳統膽囊切除手術，但即使手術成功，仍須持續注意飲食節制，才能避免反覆發作。

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