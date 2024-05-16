先空腹準備吃大餐！小心「膽結石」激增　吃太油、吃到飽最糟糕

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黃郁創解釋，根據膽囊位於人體右上腹，在肝臟下方，當肝臟製造膽汁後，會經由膽管送至腸道以助脂肪消化，而膽囊位在膽管旁，可儲存膽汁，但若吃太多高脂肪類食物，膽囊必須不斷儲存、收縮，會造成膽汁被濃縮而過度飽和，並形成膽砂、膽石。
此外，另一種不良飲食習慣、即台語俗稱的「大小頓」，也就是預期要吃大餐，於是先空腹，準備飽餐一頓，這也會造成膽汁濃縮而過度飽和，進一步產生膽結石。
醫教膽結石預防法 少吃高熱量、高油
黃郁創表示，從膽結石的成因，可以清楚知道預防方法，就是要避免高卡路里、高油的食物，還要三餐定時定量。
針對治療，黃郁創說，膽結石病人若無膽囊炎症狀如上腹痛、噁心、黃疸、發燒、畏寒等，不一定要治療，定期追蹤即可，但若必須治療，傳統的膽結石溶解藥物（Chenodeoxycholic acid），對東方人未必奏效，使用上較有爭議，可合用抗生素與手術。
黃郁創指出，用來對付腎臟結石的體外震波碎石（ESWL），已被證實治療膽結石成功率低，負作用大，近年已鮮少使用，目前膽結石手術主要分成腹腔鏡膽囊切除術，及傳統膽囊切除手術，但即使手術成功，仍須持續注意飲食節制，才能避免反覆發作。