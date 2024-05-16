日本癡漢案頻傳！6旬翁稱人多忍不住　憶「伸狼手」當下：忘不了

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露木文憲回憶他首次在電車上做出癡漢行為，大約是在他20歲出頭的時候，當時某間百貨公司因舉行活動，湧入了大批人潮。露木文憲一時忍不住，就用右手觸摸了一名女子的屁股。他坦言，「比起興奮，更多的是感動。那已經是40年前的事情了，但我仍然依稀記得當時的感覺。」
但露木文憲擔心養成做出癡漢行為的習慣後，將面臨被逮捕的風險，因此他在初次犯行後，就不再參加活動，壓抑著慾望，一直到2016年。
當時露木文憲必須定期往返東京，有一天他在乘坐山手線時，車廂上擠滿了乘客，這個狀況讓他想起在百貨公司的經歷。「（車廂）人很多，我覺得除非大膽地觸碰對方，否則別人就不會注意到。」就在他萌生這個念頭時，他發現前方站著的一位女性，他便隨著列車搖晃，一邊看準時機偷偷摸對方的屁股，一直到該名女性下車，整個過程持續了大約10分鐘。
在做出這次癡漢行為後一個月，露木文憲又對另一名在山手線列車上看書的女性做出類似舉動。露木文憲坦言，這個舉動很明顯就是刻意的行為，「我感覺自己像個罪犯。雖然知道這是犯罪，但感覺很好，讓我難以停下。」露木文憲透露，癡漢行為與去風俗店所獲得的快感完全不同，是無與倫比的感覺。
露木文憲表示，由於後續他不需要再去東京，因此也沒有機會搭乘擁擠的列車，自那時開始就不再進行性騷擾。他認為，如果他繼續居住在人多的市中心，是很有可能會再度犯案的，「一但嚐到了滋味，你就很難抑制自己的性衝動」。他也建議政府加開列車班次，避免車廂出現擁擠情形，另外也可以增加女性專用車廂的數量，並在車廂中配置警衛，讓癡漢難以下手，才能有效降低癡漢事件發生。
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