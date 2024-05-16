日本正妹盤點台灣文化衝擊！路上見1字噴笑 台版唐吉訶德找到了
日籍正妹YouTuber「Mana」頻道擁有30.1萬訂閱數，她定居台灣多年，時常分享日常生活受到眾多觀眾喜愛。近日她帶著日本爸媽到台灣四處遊玩，並盤點在台灣受到的文化衝擊，除了對多數媽媽騎機車接送小孩上下課感到訝異，更封小北百貨為「台版唐吉軻德」，認為24小時營業的生活百貨非常新奇。
記者賴禹妡／綜合報導
Mana在YT頻道發布多則Shorts短片，她盤點在台灣感受到的文化衝擊，首先是24小時營業的小北百貨。Mana表示，在日本24小時開著的商店只有唐吉軻德以及便利商店，而小北百貨幾乎什麼都有賣，且商品都充滿台味，她非常喜歡，因此也封小北百貨為台版唐吉軻德。
不只如此，Mana帶著爸媽來台灣遊玩時，看到許多店家的招牌都有日文字「の」，讓爸爸相當吃驚地問「那是什麼？」她向爸爸解釋，聽說出現「の」字會有高級、可愛的感覺，是台灣人都認識的一個日文單字，讓爸爸聽完瞬間大笑，覺得非常不可思議。
而Mana爸爸看到馬路上的機車，在上學時間有許多媽媽載著小孩出門，他也感到十分吃驚，因為在日本孩童相伴上學的情形非常普遍，沒想到台灣家長居然會堅持親自送孩子上課。不過他也認為這可以增加親子相處的時間，又可以確保孩子安全，其實是非常好的做法。