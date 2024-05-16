《慶餘年2》今晚Disney+ 登場！「飯碗CP」合體時間、亮點一次看

戲外相識多年的張若昀、李沁日前在各大城市勤跑宣傳時默契十足，不但以現代帥氣俊美的造型現身，劇組更送上一整鍋雞腿，請李沁手拿雞腿拍照，重現經典的「雞腿姑娘」造型。而先前劇組就強調將會是開播以來最浪漫場景的「飯碗CP」的婚禮，張若昀公開宣告「第二季我們結婚了」，並與李沁一起比手指愛心，引起全場粉絲熱烈歡呼。
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《慶餘年2》改編自大陸網路作家貓膩的同名暢銷小說，由《慶餘年》編劇王倦、導演孫皓，攜手《如懿傳》造型指導陳同勛等共同製作新一季故事。除原有卡司「范閒」張若昀、雞腿姑娘「林婉兒」李沁、「慶帝」陳道明、狠辣「長公主」李小冉、「海棠朵朵」辛芷蕾等原班人馬回歸，更加入「驚鴻仙子」俞飛鴻飾演的貴氣十足的「皇后」、《三十而已》女星毛曉彤飾演容貌傾城的「北齊大公主」、金晨飾演個性率真活潑的「葉靈兒」、以及王楚然飾演京都赫赫有名的樂伎「桑文」。
除此之外，第2季也出現全新角色大皇子（付辛博 飾）和三皇子（郭子凡 飾），為太子（張昊唯 飾）和二皇子（劉端端 飾）之間的鬥爭添一筆，而范閒也將在皇子們之間的兄弟與君臣關係中被來回拉扯，沒有人是絕對的敵人，范閒在皇室的角色也將變得更為關鍵，讓故事更加複雜、精彩，不看到最後絕對猜想不到故事將如何發展。《慶餘年2》於今晚7點30分在Disney+ 獨家播出前5集，之後每日同步更新。
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