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《慶餘年2》今晚Disney+ 登場！「飯碗CP」合體時間、亮點一次看

▲《慶餘年2》今晚上線，原班人馬張若昀、李沁回歸，「飯碗CP」婚後迎來考驗。（圖／Disney+提供）
▲《慶餘年2》今晚上線，原班人馬張若昀、李沁回歸，「飯碗CP」婚後迎來考驗。（圖／Disney+提供）

記者楊慧玲／綜合報導

「小范大人」范閒（張若昀 飾）終於回來了！劇迷們苦等5年的《慶餘年2》終於將在今（16）日晚間7點30分於Disney+ 登場，首播第1天就大放福利播出前5集，根據官方提供最新預約觀看人數，目前已創下1600萬的人數新高，而相較於越第1季「醉酒吟詩」的經典片段，第2季的3大名場面「飯碗CP婚禮」、「范閒朝堂激辯」、及「外科手術」能否超越第1季，也讓粉絲們熱烈討論與關注。

戲外相識多年的張若昀、李沁日前在各大城市勤跑宣傳時默契十足，不但以現代帥氣俊美的造型現身，劇組更送上一整鍋雞腿，請李沁手拿雞腿拍照，重現經典的「雞腿姑娘」造型。而先前劇組就強調將會是開播以來最浪漫場景的「飯碗CP」的婚禮，張若昀公開宣告「第二季我們結婚了」，並與李沁一起比手指愛心，引起全場粉絲熱烈歡呼。

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▲張若昀（左）、李沁（右）攜手回歸《慶餘年2》，今晚7點30分登場。（圖／Disney+ 提供）
▲張若昀（左）、李沁（右）攜手回歸《慶餘年2》，今晚7點30分登場。（圖／Disney+ 提供）
最新預告中出現更多現代化的劇情，如「YYDS（指永遠的神，誇飾稱讚的意思）」、「班主任」、「手術」等用詞皆引發劇迷熱議。而《慶餘年》的招牌奇幻武打、宮廷傳奇戲碼也是粉絲熱切期待的看點之一，預告還出現千軍萬馬在草原上奔騰、范閒對抗各大武林高手等熱血場面，都預告著范閒即將在京都展開一場華麗至極的古裝冒險。

《慶餘年2》改編自大陸網路作家貓膩的同名暢銷小說，由《慶餘年》編劇王倦、導演孫皓，攜手《如懿傳》造型指導陳同勛等共同製作新一季故事。除原有卡司「范閒」張若昀、雞腿姑娘「林婉兒」李沁、「慶帝」陳道明、狠辣「長公主」李小冉、「海棠朵朵」辛芷蕾等原班人馬回歸，更加入「驚鴻仙子」俞飛鴻飾演的貴氣十足的「皇后」、《三十而已》女星毛曉彤飾演容貌傾城的「北齊大公主」、金晨飾演個性率真活潑的「葉靈兒」、以及王楚然飾演京都赫赫有名的樂伎「桑文」。

▲劉端端（左起）、付辛博、張昊唯將在《慶餘年2》為觀眾帶來皇子之間的權鬥故事。（圖／Disney+提供）
▲劉端端（左起）、付辛博、張昊唯將在《慶餘年2》為觀眾帶來皇子之間的權鬥故事。（圖／Disney+提供）
除此之外，第2季也出現全新角色大皇子（付辛博 飾）和三皇子（郭子凡 飾），為太子（張昊唯 飾）和二皇子（劉端端 飾）之間的鬥爭添一筆，而范閒也將在皇子們之間的兄弟與君臣關係中被來回拉扯，沒有人是絕對的敵人，范閒在皇室的角色也將變得更為關鍵，讓故事更加複雜、精彩，不看到最後絕對猜想不到故事將如何發展。《慶餘年2》於今晚7點30分在Disney+ 獨家播出前5集，之後每日同步更新。

▲金晨（左）、劉端端（右）將在《慶餘年2》中精彩飆戲。（圖／Disney+ 提供）
▲金晨（左）、劉端端（右）將在《慶餘年2》中精彩飆戲。（圖／Disney+ 提供）

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