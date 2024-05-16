法官超大號全壘打直飛第3層看台！寫下隊史神紀錄　洋基4：0雙城

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Aaron Judge手感不斷加溫，首打席就敲出一發467英呎的超大號全壘打，擊球仰角來到30度，甚至飛上球場觀眾席的第三層看台。這也是他本季的第11發全壘打，逐漸靠近全壘打榜單的領先集團Kyle Tucker、Gunnar Henderson和大谷翔平等人。
不僅是首打席開轟，Aaron Judge後半段延續好手感，在3局上、5局上、7局上都敲出長打，並且都是二壘安打，相當於一人就製造了三次得點圈進攻機會。
追平「棒球之神」紀錄 打擊率回升
根據大聯盟數據專家Sarah Langs統整的資料指出，這是Aaron Judge生涯第2度繳出單場4支以上長打的比賽，追平了「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的隊史紀錄，但僅次於Lou Gehrig、Joe DiMaggio兩人累積5場的紀錄。
在洋基投手方面，Marcus Stroman使用91球繳出6局無失分好投，僅被敲2支安打沒有失分，自責失分率下降到3.33，並在Aaron Judge的火力支援下，收下本季第3勝。Aaron Judge本場5個打席皆上壘，分別敲出1發超大號全壘打和3支二壘安打，並選到1次保送，目前賽季打擊率攀升到2成55，長打率則為5成40。
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