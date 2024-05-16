遭列懲戒名單！李正皓喊「我會扛住」：我們5位名嘴是抗中第一線

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李正皓也引用了該則新聞，並翻譯為中文，「被制裁的其中一位名叫李正皓，他在他周三的節目開場時就因為被制裁而大笑起來，他說：『今天早上我在走進電視台的路上，我的手機突然爆炸了，簡訊爆炸了。這太令人難以置信了！』」
李正皓表示，因為國台辦的此消息，讓他主持的節目在昨晚衝進全台灣全時段所有節目第三名雖然不是第一次，但也不容易，感謝國台辦賜箭。
另外李正皓提到，昨天包含柯文哲、趙少康都對我們五位被中國制裁發出了譴責中國粗暴行為的言論，甚至在許多親藍媒體的社群留言，我也觀察到很多網友對中國制裁我們的行為不以為然。雖然我們立場不同，但對於民主法治、言論自由的捍衛決心是相同，我謝謝你們的聲援，真心感謝。
李正皓也痛批，但有些人、有些節目、有些網友在面對這個議題時明顯站在中國這方，我對你們感到噁心，你們有沒有想過，就是因為台灣是一個民主法治且有言論自由的地方，所以你們才能在肆無忌憚的講這些屁話。他說，「一方面享受言論自由、一方面支持打壓言論自由的國家，shame on you。」
最後他也透露，昨天得知自己被制裁時，第一反應是狂笑不已，但晚間總統府、內政部接連發出新聞稿，提及會全力保護五位被制裁人的人身安全後，我接到了警政署的電話，電話中詳細的詢問了我的住所、平時出沒的場域、是否要派員警擔任隨扈等事。
李正皓表示，雖然他婉拒了警政署要配員警擔任隨扈一事，但電話掛了之後，我開始意識到如果台灣是地理位置戰略抗中的第一線，那王義川、于北辰、劉寶傑、黃世聰與我，就是在輿論戰、認知戰的抗中第一線。他說，這條戰線我會扛住，一步也不會退後。