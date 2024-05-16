受困小熊Ziman養傷半年胖又壯 泰雅族人祝禱陪伴重返山林
去年10月，苗栗縣泰安鄉大安部落族人在果園旁的桂竹林內，聽見動物低吼聲，竟是一隻小黑熊受困！這隻被取名Ziman的小熊，歷經7個多月專業醫療照養，體重由29公斤增加為40公斤，受困套索的左前掌傷口也全部癒合，今天在桃山部落族人見證下開啟野放籠，眾人目送牠快步朝山林奔去。
記者顏幸如／台中報導
大安部落族人張瑞慶去年10月巡視水源途中，在海拔851公尺私有地果園旁桂竹林地內，聽見動物低吼聲，走近一看發現是一隻小黑熊受困，立即向林業及自然保育署台中分署通報，台中分署會同生物多樣性研究所同仁接手處理。協助救援的大安部落族人們，以發現小熊的地名Ziman（日曼）為牠命名，意喻一個靠近溪流水源的平坦地方。
林業署台中分署表示，Ziman歷經7個多月醫療照養，受困套索的左前掌雖因傷勢嚴重無法保留，但傷口已全部癒合，且攀爬、行走情形良好，對野外食物接受度高，在照養人員設計安排下，都能成功尋覓取食，且對人保持高度警戒，獸醫師評估符合各項野放標準，是一隻可以獨立生活的亞成熊。
今（16）日早上的野放現場，桃山部落頭目陳榮爵用泰雅族語為Ziman祈福，希望Ziman在祖靈的庇祐下，平安回到大安溪流域原棲地，並在大安及桃山部落族人見證下開啟野放籠，眾人目送Ziman快步朝山林奔去，期盼牠自在的在這片森林裡成長茁壯。
為了讓Ziman盡可能遠離人群，野放以高分貝聲響、無殺傷力野生動物驅離槍進行負面制約，並透過衛星發報頸圈回傳訊息，隨時掌握活動情形。林業署台中分署表示，感謝原棲地周邊的桃山部落族人積極組成黑熊巡護隊，透過在地力量協力守護保育黑熊，未來也將鼓勵其他各部落參與黑熊生態服務給付，協助棲地巡護、移除不明獵具，與部落一同營造人熊共存的和諧友善環境。