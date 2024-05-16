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舊iPhone注意！iOS沒升級不能用LINE新功能　連貼圖拼貼都看不到

▲LINE全新的「貼圖拼貼」功能趣味十足，但如果iPhone沒有升級到iOS 16，可能部分功能會無法使用。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE全新的「貼圖拼貼」功能趣味十足，但如果iPhone沒有升級到iOS 16，可能部分功能會無法使用。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

使用舊代iPhone 的用戶注意了，LINE今（16）天發出版本更新，在最新的LINE 14.7.0版本說明裡沒有提到新功能，但說明了該版本會「停止支援iOS 15」作業系統，意味如果沒有持續升級到iOS 16版本，像是最新的貼圖拼貼或是後續的新服務恐怕都不能使用。

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LINE最新版本LINE 14.7.0版本的更新說明簡短說明「停止支援iOS 15」，因此手機如果無法升級到iOS 16，雖然還是可以傳送訊息，但後續LINE的新功能都無法使用。iOS 16是2022年上線的版本，當時公布支援iPhone 8和後續機型，包含iPhone 7系列和之前的手機都無法升級。

▲ LINE 17.４版本更新後，就不支援iOS 15 新功能使用。（圖／翻攝官網）
▲ LINE 17.４版本更新後，就不支援iOS 15 新功能使用。（圖／翻攝官網）
比較需要注意的是，有些人買了手機之後就再也沒更新過，就有可能會受到影響，這時2021年推出的iPhone 13系列手機出場就是搭載iOS 15，就要特別注意，可以進到手機的操作系統內檢查是否更新到最新版本，才不會影響到LINE的功能使用。

◼︎iPhone 作業系統檢視路徑：設定→一般→關於本機→iOS 版本

◼︎LINE 版本檢視路徑：主頁→右上齒輪符號的設定→關於LINE→使用版本

🟡官方提供的使用版本：

iOS 15.0～15.8.2：可使用LINE14.6.3以下版本

iOS 14.0～14.8.1：可使用LINE13.5.1以下版本

iOS 13.0～13.7：可使用LINE12.4.0以下版本

iOS 12.0～12.5.7：可使用LINE11.17.0以下版本

iOS 11.4.1以下版本的裝置無法使用本服務。

低於LINE 11.15.0版本無法使用註冊新帳號及移動帳號的功能。

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