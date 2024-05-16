不去大陸港澳就不怕？蔡正元爆5名嘴恐怖下場：發生這事就完蛋了
大陸國台辦昨（15）日宣布將懲戒台灣5位名嘴，人員包括劉寶傑、李正皓、于北辰、黃世聰及王義川及其家屬。對此，前立委蔡正元直指儘管5位名嘴不會去陸港澳，但「刀子在上面不知哪時會掉下來」，要是「發生這件事」麻煩可就大了。
記者莊蕙如／台北報導
蔡正元昨日在政論節目指出，大陸宣布嚴懲消息後，對這5位名嘴來說表面上看起來好像很嗨，認為國台辦給他們勳章，但內心多多少少還是會有隱憂在，因為兩岸變幻莫測，「你不曉得刀子在上面什麼時候掉下來？脖子就要摸一摸一把涼！」
蔡正元認為，國台辦做出這決定應有長遠考量，這些名嘴被警告後應該喜憂參半，喜的是把他們捧紅了，憂的是還沒公布懲罰細節，不知道會有什麼恐怖的後果在後面。
蔡正元說，「會不會他今天去泰國旅遊，大陸就通知泰國說這是我們的通緝犯，到這地步那就麻煩了！因為跟大陸有司法互助的國家很多，所以只能去美國，因為美國跟大陸沒有司法互助，這會很頭痛。」
蔡正元接著說，這些名嘴日後一些荒唐、荒誕的說法會漸漸減少，會回歸正常一點， 從兩岸的司法爭鬥來看，對他們不會有影響。他表示，除非他們或是家屬想去香港、澳門或大陸，有在那邊活動的話，如果不去，就不會有所影響，「這就是一個名義上的懲處多於實質上懲處，國台辦當然知道，但是以他們的習慣，這是要劃清界線。」