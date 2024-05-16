金曲35／「最佳台語男歌手」激戰！許富凱、翁立友、林俊逸爭歌王

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曾獲台語歌王的翁立友，開心表示：「感恩天對我惜，在歌唱的路上，始終如一，相信初衷，對我而言每張專輯都是一次的驚喜與挑戰，我會繼續的用心歌唱，非常感謝大家的厚愛。」
第一次入圍的林俊逸難掩興奮的說：「謝謝評審的肯定，雖然做音樂不是為了獎項，但入圍這刻還是覺得好爽，謝謝媽媽一而再再而三容忍兒子的種種任性！」他感謝媒體棧出資、Matzka、云農、亞神唱片，特別致謝王若涵：「在我走投無路的那年用音樂拉我一把，幾年後我說想做唱片，不會講台語的她二話不說陪我落去，笑到錄不下去又哭到錄不下去的那幾個月，這輩子我都忘不了。」
本屆評審團主席陳子鴻會後說明評審會議過程，提到台語男歌手獎，他也稱讚入圍台語歌王的翁立友：「翁立友仍是我們認為的傳統，還是很厲害！」強調其他評審都很有共識提名他。
第35屆流行音樂金曲獎頒獎典禮，將於6月29日（星期六）晚間7時在台北小巨蛋舉行，一年一度的流行音樂盛典，即將精彩呈現，邀請大家一同見證優秀音樂人在舞臺上的榮耀時刻，並一起為得獎者喝采，節目內容將全程由台視公司進行轉播。
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