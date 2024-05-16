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金曲35／「最佳台語男歌手」激戰！許富凱、翁立友、林俊逸爭歌王

▲第35屆流行音樂金曲獎，許富凱、翁立友、鄭平、林俊逸、蘇明淵角逐台語男歌手獎。（圖／資料照片）
▲第35屆流行音樂金曲獎，許富凱、翁立友、鄭平、林俊逸、蘇明淵角逐台語男歌手獎。（圖／資料照片）

記者黃雅琪／台北報導

第35屆流行音樂金曲獎今（16）日舉行入圍記者會，翁立友《刀馬旦》、鄭平《簡單一句話》、林俊逸《上好的一年》、蘇明淵《心內烏空》、許富凱《五木大学》角逐「最佳台語男歌手獎」。許富凱要搶第二座歌王，拋出喜訊：「高雄演唱會圓滿成功後接著入圍金曲獎，感謝與感恩，真的是一份幸福的禮物。決定《五木大学》加碼移師台北舉辦簽唱會，等我喔！」

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許富凱二度要搶「最佳台語男歌手獎」，感謝金曲獎評審肯定：「謝謝何樂唱片給我很大的自由空間完成《五木大学》，每位都是我強而有力後盾。謝謝參與《五木大学》一起發想主題、田調、填詞、譜曲、編曲、和聲、製作的每一位夥伴，我們攜手一起玩得開心唱得過癮！有大家共同努力才能擁有這張音樂作品。」

▲許富凱看到田馥甄坐台下，貼心提醒歌迷別打擾她。（圖／何樂音樂提供）
▲許富凱要角逐第二座台語歌王獎座。（圖／何樂音樂提供）
曾獲台語歌王的翁立友，開心表示：「感恩天對我惜，在歌唱的路上，始終如一，相信初衷，對我而言每張專輯都是一次的驚喜與挑戰，我會繼續的用心歌唱，非常感謝大家的厚愛。」

第一次入圍的林俊逸難掩興奮的說：「謝謝評審的肯定，雖然做音樂不是為了獎項，但入圍這刻還是覺得好爽，謝謝媽媽一而再再而三容忍兒子的種種任性！」他感謝媒體棧出資、Matzka、云農、亞神唱片，特別致謝王若涵：「在我走投無路的那年用音樂拉我一把，幾年後我說想做唱片，不會講台語的她二話不說陪我落去，笑到錄不下去又哭到錄不下去的那幾個月，這輩子我都忘不了。」

本屆評審團主席陳子鴻會後說明評審會議過程，提到台語男歌手獎，他也稱讚入圍台語歌王的翁立友：「翁立友仍是我們認為的傳統，還是很厲害！」強調其他評審都很有共識提名他。

第35屆流行音樂金曲獎頒獎典禮，將於6月29日（星期六）晚間7時在台北小巨蛋舉行，一年一度的流行音樂盛典，即將精彩呈現，邀請大家一同見證優秀音樂人在舞臺上的榮耀時刻，並一起為得獎者喝采，節目內容將全程由台視公司進行轉播。

▲第35屆流行音樂金曲獎，許富凱、翁立友、鄭平、林俊逸、蘇明淵角逐台語男歌手獎。（圖／台視臉書）
▲第35屆流行音樂金曲獎今公布入圍名單。（圖／台視臉書）
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