金曲35／王心凌、梁靜茹、閻奕格歌后遺珠！評審曝：比較少討論她
第35屆流行音樂金曲獎今（16）日舉行入圍記者會，評審團主席陳子鴻會後說明評審會議過程，被問到網友討論熱烈的王心凌、梁靜茹、閻奕格都沒入圍、成為遺珠，他表示：「昨天比較少討論她（王心凌），每個評審都有心裡的遺珠。」
記者黃雅琪／台北報導
本屆金曲獎「最佳華語女歌手獎」入圍的有：楊乃文《Flow》、孫盛希《Boomeran》、9m88《Sent》、蘇運瑩《圓》、袁婭維《在與生俱來的不平衡裡》。評審團主席陳子鴻直言是「死亡之組」：「進到複審的人太多，太多票數分散，只能一直聚焦、刷掉。」一直到討論到第二、三輪之後，才有更清楚的結果。
「最佳華語男歌手獎」入圍者有：許鈞《期待集》、林俊傑《重拾_快樂》、Marz23《不遠處》、MC HotDog熱狗《髒藝佈家》、裘德《裘德》。評審團主席陳子鴻表示，金曲獎規定2022年已經改過，因此推出粵語專輯的陳奕迅是可以入圍的：「他有進到複審，但每個評審耳朵都很硬、很專業，投出來結果都跟討論時不太一樣。」
李千娜、孫淑媚是台語歌后遺珠，評審團主席陳子鴻誇讚孫淑媚新歌風格新穎、持續進步中。並稱讚入圍台語歌王的翁立友：「翁立友仍是我們認為的傳統，還是很厲害！」強調其他評審都很有共識提名他。第35屆流行音樂金曲獎頒獎典禮，將於6月29日（星期六）晚間7時在台北小巨蛋舉行。
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