中市騎樓整平　議員疑整到誰？

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何文海表示，台中市的騎樓整平，以舊市區、捷運路線、主要道路、商圈、火車站以及學校等週邊區域為優先，原本是以人本為優先，讓民眾走在騎樓不但通暢，而且好走，從資料顯示，市府自99年開始推動迄今已執行了113條，約173501公尺，而今年也計畫改善15條路段，約一萬六千二百二十公尺。
何文海說，騎樓整平大家都很支持，民眾也都非常想要爭取，但市府在施作順序上，第一，應該要有優先評分標準；第二，也應加快腳步補強沒有做到的地方，但同時，也要注意施工品質，不要再出現民眾反應，才過保固期就要自己負責修復，而且一再出狀況的情形。
何文海同時表示，騎樓整平從99年度開始，台中市總經費只有1100萬，而且全額中央補助，之後每年幾乎都是中央補助款比地方自籌款多，但也很高興看到經費一直增加，到今年已經出現中央出2千萬元，地方編列2千萬元，顯示民眾接受度高，但也希望騎樓整平不要讓大家等，市府應該在維持好的品質的前提下，繼續擴大施作，讓台中市民都有平順通暢的騎樓可以走。
市府表示，如果要持續維修可能有困難，會有財政的問題，但民眾質疑不知道騎樓鋪平之後，三年後都要自己維修，未來將建立契約時候會加強宣導保固維修的部分。