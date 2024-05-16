越南經濟突飛猛進！法人預估能帶動投資熱潮　專家解析市場

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此外越南貿易順差84億美元，優於2023年同期的順差76.6億美元。由於出口是經濟的一大亮點，成為經濟重要的成長動力。日盛越南機會基金研究團隊表示，越南4月國家統計局製造業指數年增7%，1~4月年增率達6.3%，並從去年同期下降2.1%中恢復。
另外，標普全球公布的4月製造業PMI回升至50.0大關，從3月的49.9升至50.3，顯示由於新訂單穩健擴張和採購活動增加，六個月來得以再次站回景氣榮枯線之上。近期胡志明指數進入橫盤整理、窄幅波動，後續在經濟成長力持續拉升下，有望帶動投資情緒趨於積極。
日盛越南機會基金研究團隊指出，受到去年同期基期較高影響，越南第1季企業獲利成長速度較去年第4季放緩，但代表企業獲利在經歷過去二年的較高波動後，已逐漸走向穩定。
總結第1季企業獲利表現：零售與旅遊休閒業獲利觸底復甦；金融、原物料、建築等行業持續回溫；銀行、科技業則維持穩定成長；地產業亦緩步復甦，然市場信心略不足，未來監管機關的態度與法案進程將是觀察重點。
事實上，世界銀行（World Bank）於4月23日表示越南2024年經濟成長預估，可望高達5.5%，增幅要比2023年5.05%還要高，而越南2025年經濟成長率估將上看6%。國際貨幣基金組織（IMF）推測在2038年越南GDP估達1.56兆美元，躍身為全球第21名，擠下印尼並成為東協（ASEAN）經濟領頭羊，法人預測最晚在2038年越南將成為主流市場。