2024泰國旅遊正夯！赴泰旅行必備APP曝 台灣人遊泰享免簽
泰國觀光局本月7日宣佈將台灣人赴泰免簽再延長6個月，今年11月11日前赴泰旅行的國人都能享有免簽待遇，呼籲觀光客把握時間去泰國旅遊。而去泰國時，有五個必備軟體建議遊客能預先下載，讓泰國之旅能更順暢。
國際中心賴正琳／綜合報導
首先，泰國的UBER已撤出市場，因此在泰國需要叫車要下載有「東南亞UBER」之稱的Grab，這軟體近似於UBER，並且也能叫外送。另一個叫車軟體BOLT也相當受歡迎，因為價格上比Grab稍微低廉，同樣能叫摩托車或私人車輛。
第三個推薦的軟體是泰國觀光局的旅遊APP 「Amazing Thailand」，提供關於泰國各地景點、活動和旅遊資訊。可以在軟體中尋找景點、查看旅遊推薦，讓到訪泰國的旅客可以下載來看當季的活動。
第四個軟體為Gowabi，這個軟體能讓旅客預先訂按摩、旅遊行程或餐廳，對於旅遊計劃緊湊的自由行旅客來說十分方便。
最後一個軟體是旅行必備的地圖，Explore Bangkok BTS & MRT map提供曼谷BTS和MRT的詳細地圖和導航功能，用戶可以輕鬆查找車站位置、路線規劃和即時列車資訊。