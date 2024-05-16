金曲35／「特別貢獻獎」李玟確定無緣！鄭華娟、劉清池獲得肯定
第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋盛大舉行，今年除了入圍名單引起外界關注之外，歌迷們也相當關心去年離世的歌壇天后李玟是否能獲頒「特別貢獻獎」。而根據金曲獎官方的規定來看，李玟恐怕會因為「資格不符合」與獎項無緣，如今入圍名單出爐後，由已故才女鄭華娟與劉清池獲「特別貢獻獎」，李玟確定無緣，讓許多粉絲都直呼可惜。
記者洪生儒／綜合報導
李玟憑著《Di Da Di》、《第九夜》等經典音樂作品在華語歌壇上貢獻許多，她也是第一位登上奧斯卡演唱的華語歌手。在李玟生前，她曾入圍過2次金曲獎「最佳女演唱人獎」，不過她兩次都與獎項擦身而過，有不少粉絲都希望她可以在第35屆金曲獎榮獲「特別貢獻獎」。
而根據官方規範指出，「特別貢獻獎」被推薦者必須要領有中華民國身分證之國民，或是依中華民國法令設立或立案之法人、民間團體或個人工作室為限。李玟生前擁有香港跟美國的雙重國籍，可能會因為資格不符而無法報名這個獎項。
根據《聯合報》報導，李玟的姐姐李思林受訪時表示，「歌迷有跟我說過這件事，但我們好像並未符合資格。」李玟姐姐也提到：「我相信金曲獎是一個包容的獎項，希望會有一個例外吧。」最終在第35屆金曲獎入圍名單公布後，特別貢獻獎由「劉清池」與已故才女「鄭華娟」獲頒此獎項，李玟確定無緣，讓不少粉絲都替李玟感到可惜。
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