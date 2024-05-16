日本新幹線「車廂1設計」被讚天才！台灣人狂敲碗：自強號快引進
日本的文化注重細節與禮儀，因此日常生活中也延伸出許多貼心設計。就有一名日本網友大讚，新幹線列車座位上方配置燈號，能夠顯示座位是否已被預約、已有乘客坐下，減少許多不必要的爭執，讓大批台灣網友看了也超心動，瘋狂敲碗台鐵自強號引進該項設計。
記者賴禹妡／綜合報導
一名日本網友近日在推特上發文，表示日本新幹線列車上有一個特殊的貼心設計，座位上方居然可以顯示是否有空位或是已被預約，並以不同燈號來顯示。紅燈代表無人預約的空坐席，黃燈代表即將有乘客入座，綠燈則代表已被預約的座席，讓原PO驚呼「想到這個系統設計的人，真的是天才。」
而臉書粉專「魚漿夫婦」也轉發分享，並寫下「之前在台灣坐自強號時，每次都要請人從我的座位起來，真的很不好意思啊～或許這樣的系統也很適合台灣？」貼文曝光後，吸引不少台灣網友大讚「我去日本坐火車時，覺得這個對於臉皮薄的人超讚」，但也有人直言，「雖然覺得設計不錯，但在台灣應該很多無視燈號的人」、「我還是喜歡台灣高鐵那種買票的時候，高鐵公司就已經把位置排好的方式」。
德國、英國火車更貼心！螢幕顯示預約座位時間
事實上，不只日本的新幹線有顯示訂位設計，德國ICE列車在每個座位也配置小台螢幕，上頭顯示哪些區間內有人訂位，若不在該區間內就可以自行使用座位。英國火車則在座位上方配置電子顯示器，綠色燈號代表沒有人使用，紅色代表有人訂位，且還顯示從哪站開始已被預約，提供旅客自由運用座位。