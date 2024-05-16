探索台中玩遍山海屯都　6波主題獎勵

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觀旅局長陳美秀表示，市府持續推廣主題體驗式的深度遊程及特色亮點活動，運用多元行銷，從「食、宿、遊、購、行」整合旅遊資訊及優惠，推出「探索台中之美」引客獎勵方案，將舉辦6波主題活動，包含今年5月至10月的台中市溫泉體驗觀光推廣活動、6月至9月的台中自行車嘉年華、8月至9月的台中海洋觀光季、9月的台中國際踩舞嘉年華、11月至12月的台中國際花毯節，以及明年2月的中台灣元宵燈會等大型慶典。
陳美秀指出，市府觀旅局規劃與國內各大旅行社合作，透過獎勵方案吸引國內外旅客參加主題活動及安排3天2夜或2天1夜住在台中的遊程，體驗台中優質溫泉、自行車騎乘樂、海線風光、都市繁華及田野花卉美景，探尋在地景點魅力，並住宿台中優質旅館，獎勵金額每團最高新台幣10,000元。依據交通部觀光署最新調查的國人每人每次平均旅遊支出及來台旅客平均每人每日消費金額估算，預期可創造觀光產值約新台幣2,030萬元，帶動相關觀光產業實質效益，有效活絡在地經濟，吸引旅客回流並開拓新客源。
觀旅局表示，第1波主題活動正式開跑，已於5月14日在台中市旅行商業同業公會辦理「2024台中市溫泉體驗觀光推廣活動」說明會，向全台各縣市旅行業者說明此活動參與方式，邀請業者以「台中溫泉區」(谷關、東勢、烏日及大坑)為主軸設計遊程，引入國內外旅客(國內旅客至少3天2夜，國外旅客至少2天1夜)，參訪台中特色景點至少3處，並住宿台中溫泉標章旅宿業，以帶動台中市整體溫泉觀光商機，促進地方經濟發展。
觀旅局補充，除了針對團客的獎勵方案，自由行的旅客，也歡迎搭乘「台中觀光公車」以及「台灣好行」深度體驗，目前共計6條特色路線，串連台中各區豐富的旅遊景點，包含台中觀光公車-66副大坑線、151阿罩霧線、153谷關線、309高美線與台灣好行-11台中時尚城中城線及888豐后線等，每條路線各有特色；旅客於車上掃描 QR Code 取得搭乘憑證，即可憑證明至多達150家的特約店家消費享優惠，此外，交通部觀光署推出旅客持電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行路線，就享有半價優惠，期限到114年8月31日止。