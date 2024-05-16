考生注意！國中會考周末登場 手機「國家警報響」也算違規
國中教育會考即將於5月18日及19日2天登場，新北教育局提醒，考生千萬不要隨意缺考，並保持平常心應試，要特別注意的是，如果考試時手機發出國家警報也算違規，建議考生不要帶手機入場，或是完全關機放在臨時置物區。
記者許若茵／台北報導
113年國中教育會考將於5月18日及19日2天登場，在新北考區設有29個考場，1018間試場，計有2萬9828人報考。新北教育局特別提醒，國中教育會考各科皆以「12年國民基本教育課程綱要」第4學習階段學習表現及學習內容為命題依據。另外，國中教育會考是教育部規定所有國中畢業生皆須參加的學力檢測，千萬不要隨意缺考，並保持平常心應試。
新北教育局說明，本次國中教育會考首日考試科目為社會、數學、國文及寫作測驗共4科，19日則是自然及英語(含閱讀及聽力)2科。考場平面圖及試場分配表於考試前一日(17日)公布於各考場，考生可於17日下午3點到5點，至考場認識環境，但不得進入試場。建議考生預先了解交通動線，親自查看考場，同時也請務必詳閱簡章說明之作答注意事項及試場規則。
新北教育局指出，根據歷年考試統計，考場違規扣點事件中，提早翻開試題本作答及逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品及應試時手機響起等類型為最多，請務必遵守試場規則各項規定。
由於近日地震不斷，教育局提醒考生，若遇地震考試時手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。特別呼籲考生，勿攜帶手機入場或放置於臨時置物區並完全關機。