狂曬願望清單！四叉貓突發文「感謝徐巧芯」：賜我通告滿滿
網紅四叉貓近日槓上國民黨立委徐巧芯，不僅翻出了徐巧芯家當年開的早餐店、質疑徐巧芯家違建，如今還申請徐巧芯家前的路權，要集結民眾前往朝聖，而這也讓他近期頻上通告，行程滿滿。四叉貓今（16）日還在臉書發文感謝徐巧芯，並透露自己訂製了一件衣服，以後上節目可以穿。
記者王德蓉／綜合報導
四叉貓5月開始，幾乎天天在臉書發文更新自己願望清單，透露自己買了新的洗衣機，「感謝巧芯賜我通告，終於存夠錢買了一台三萬元的洗衣機」，還在蘋果（Apple）發表全新的iPad Pro後，發文說「今天接了五小時通告，距離最新的iPad Pro又進一步，感謝巧芯 ，讚嘆巧芯」；隔沒幾天又發文「感恩巧芯，讚嘆巧芯，巧芯惠我良多，拜託巧芯一定要撐住呀！！！我還有好多東西想買...... 」；5月13日，他則發文說，「大清早就被記者的電話吵醒，開始忙碌的一週，已排了19個小時通告，本週購買願望清單新增人體工學椅，感謝巧芯，讚嘆巧芯。」
四叉貓日前也在臉書表示，徐巧芯家樓下路權申請已經通過，「相信當天會有不少人慕名而來，大家雖然素昧平生，但一定能聊得不亦樂乎，像認識很久的朋友一樣」；而有人質疑他哪來的錢去借路權，他則表示「租12小時也不過就花個420元而已，我一天不吃早餐就有惹」，他也透露為了感謝巧芯，他訂製了一件衣服，以後上節目可以穿，「飲水思源頭，食果子拜樹頭。」