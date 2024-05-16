巡官涉包庇色情業者「50萬交保」停職！葉林傳心腹疑為股東
北市一名劉姓巡官涉嫌包庇賭博電玩、酒店非法經營，並以此來收受賄絡，檢調警共同在15日兵分多路，帶回共計36名相關人員進行訊問，後續到北檢接受複訊，劉姓巡官以50萬元交保，並限制出境、出海，台北市警局今天也將劉姓巡官停職處分。而台北市議會副議長葉林傳的服務處前主任張翰明、現任主任林晴紀也疑似涉案。
記者孫唯容／綜合報導
根據檢方調查，劉姓巡官原在中山分局中山二派出所擔任巡佐，後續轉調松山分局，長期與中山轄區的電子遊藝場、按摩店、養生館、酒店等特種業者熟識，從2009年起，葉林傳服務處前主任張翰明、現任主任林晴紀與業者，為了避免賭博和性交易等非法活動被查獲因此向劉姓巡官行賄。
檢調獲報後，15日凌晨兵分多路，動員70名檢調人員查緝，帶回36名涉案業者、相關人員以及葉林傳服務處2名主任前主任張翰明、現任主任林晴紀，兩人皆無保請回，劉姓巡官則以50萬元交保，並限制出海、出境。
根據調查顯示，涉案的7家業者按月行賄金額從數萬元到數十萬元不等，全案也將朝《刑法》賭博、公務員包庇性交易，《貪污治罪條例》違背職務行、收賄等罪嫌方向偵辦，目前尚不排除還有其他警員涉案。