李亦伸專欄／雷霆能耐已頂到天花板　想擊敗獨行俠須靠SGA每場40+

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2、獨行俠籃板球46：33領先雷霆，禁區得分領先，防守強度和針對性更好，投籃命中率5成2，三分命中率4成（35投14中），都打出水準以上表現，罰球也讓雷霆跟不上。
3、雷霆投籃命中率4成2、三分命中率2成5（40投10中）都遠遠不及獨行俠，這就是我強調雷霆在對獨行俠系列賽總體表現已經撞到天花板，獨行俠是一支上限比雷霆更高更有競爭力球隊。
4、獨行俠後衛Luka Doncic真的醒了，系列賽前四戰Luka場均22分+10.8助攻，投籃命中率3成9。天王山之戰G5 Luka Doncic以超過五成命中率砍31分、11助攻、10籃板，三分命中率近五成（11投5中），打出絕對統治力。
獨行俠晉級機率非常高
G6獨行俠淘汰雷霆，機率很高，除非獨行俠在主場打得極度失常，Luka Doncic+Kyrie Irving進攻和投籃繼續低迷，否則獨行俠就是一支比雷霆更強大球隊，獨行俠值得打進西區決賽。
不少球迷問我，「你都認為雷霆已經頂到天花板，為何還預測雷霆贏球」？
道理很簡單，「雷霆上限就在這裡，但對手想要擊敗雷霆，除了上限要比雷霆更高，臨場表現和發揮也同樣要夠水準，獨行俠系列賽輸了兩場，獨行俠兩大核心主力Luka Doncic+Kyrie Irving系列賽前四戰都很低迷，投籃命中率和三分球都失七折八扣，跟上個系列賽打快艇下滑太多，雷霆當然可以贏球」。
G5獨行俠防守對位和強大鋒線展現對抗+籃板球能力，全場都能壓制雷霆，NBA未來青年軍雷霆已經打不出例行賽那種張力和流暢節奏。
以雷霆目前處境，也不能說沒有機會在G6翻盤，把系列賽拖進搶七。雷霆想要翻身，改變情勢，得同時打出三個優勢。
雷霆打出三優勢才有機會翻盤
1、SGA砍40分，無法阻擋，雷霆想要突破上限打出更出色比賽，SGA就得化身喬丹，每場砍進40+以上。
2、防守+籃板球，這兩個細節獨行俠都明顯壓制雷霆，雷霆得打出「尼克式籃球」，以小搏大，搏命拚搶扭轉情勢。
3、堵死獨行俠三分外線，Luka Doncic打法和長時間持球，獨行俠核心打法和節奏、戰術執行如果沒有出色穩定三分球支撐，獨行俠就會陷入很大困境，雷霆得全面封鎖對位獨行俠三分球，同時掐死Luka和獨行俠命根。
G6我看好獨行俠，雷霆需要教練做出調整和很多運氣，情勢很不利。
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