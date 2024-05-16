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科技業光環差很大！日本工程師「真實年薪」曝光　網驚：台灣贏了

▲「護國神山」台積電的日本熊本廠（JASM）於今年2月份開幕，日本官方相當重視這次設廠，希望能讓日本科技業蓬勃發展。（圖／美聯社／達志影像）
▲「護國神山」台積電的日本熊本廠（JASM）於今年2月份開幕，日本官方相當重視這次設廠，希望能讓日本科技業蓬勃發展。（圖／美聯社／達志影像）

記者潘毅／綜合報導

「護國神山」台積電的日本熊本廠（JASM）於今年2月份開幕，日本官方相當重視這次設廠，希望能讓日本科技業蓬勃發展。但是日本與台灣的職場環境有著不小差異，科技業工程師的光環卻沒有這麼亮眼，因為其高薪職業大有人在，也引發台灣網友關注討論。

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據日本厚生勞動省《2020年工資結構基本統計調查》中職業的工資情況顯示，受薪階級平均年收入為458萬日圓，而超過平均工資的職務共有79種，薪水最高前五名依序為「飛機飛行員」的年薪17,790,400日圓（約374萬台幣）、醫師平均年薪14,364,700日圓（約302萬台幣）、法務人員年薪11,216,800日圓（約234萬台幣）、大學教授平均年薪10,747,100日圓（約224萬台幣）、金融保險從業員平均年薪9,476,000日圓（約197萬台幣）。

▲近年隨著日幣大幅貶值，日本消費不再昂貴，也因此湧入了大批來自全球的觀光客，卻讓在地人萌生各種困擾（示意圖／翻攝tokyo-date）
▲在日本的就職市場中，比工程師高薪的工作有多達13種。（示意圖／翻攝tokyo-date）
不過身為科技業命脈的「電子工程師」，在日本卻僅排在第14名，平均年薪為6,881,600日圓，換算台幣僅145萬元。反觀「護國神山」台積電公布的2023年財報，去年平均員工薪資273.7萬元。

▲受到日幣大幅度貶值的影響，近幾年飛日本玩已經不再奢侈堂。（示意圖／翻攝Tokyo-date）
▲日本就業市場中，較沒有「獨尊理組」的現象。（示意圖／翻攝Tokyo-date）
台、日兩國的科技業薪水兩樣情的狀況曝光後，也掀起一票網友驚呼「日本公布的薪水排名來看，高薪還是以傳統的行業為主」、「台灣一些高薪的產業日本都很弱吧，比方說IC設計、晶圓代工等」、「日本真的沒有「理組強、文組弱」這種現象」、「台灣工程師薪水居然贏了，日本根本文組天堂」，但也有人認為，日幣近年來貶值嚴重，拿來對比兩地工程師薪水，難以衡量實際購買力。

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