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富邦勇士晉級季後賽危機重重！「3條件」缺一不可　自助還要天助

▲富邦勇士「野獸」林志傑率隊「挑戰PLG四連霸」，目前看起來危機重重，周末的比賽勇士自己要全贏，攻城獅要全輸，然後周日對決必須要贏對手5分以上，才能逆轉取得季後賽門票。（圖／PLG提供）
▲富邦勇士「野獸」林志傑率隊「挑戰PLG四連霸」，目前看起來危機重重，周末的比賽勇士自己要全贏，攻城獅要全輸，然後周日對決必須要贏對手5分以上，才能逆轉取得季後賽門票。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

P.LEAGUE+本周進入2023-24賽季最後賽程，挑戰4連霸的富邦勇士在新竹御頂攻城獅晉級數字已經「M1」的情況下，處境岌岌可危，接下來必須滿則「3條件」才能晉級季後賽，簡而言之就是自己要全贏，攻城獅要全輸，然後周日對決必須要贏對手5分以上，才能逆轉取得季後賽門票。

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富邦勇士危機重重　要自己全贏+攻城獅全輸才能晉級

隨著T1聯盟兩支總冠軍賽球隊已經出爐，PLG例行賽也即將結束，進入季後賽的比拚。上一季完成3連霸偉業的富邦勇士，目前還在聯盟第5的位置苦苦掙扎，晉級形勢相當險峻。

目前已經確定晉級的球隊是福爾摩沙夢想家、桃園璞園領航猿以及新北國王，排名第4的攻城獅目前晉級數字「M1」，只要自己能贏下剩下2場的任何1場，或是勇士輸掉任何1場，都將確定取得季後賽門票

勇士現在唯一的晉級方式，就是周五對上領航猿自己要贏球，周六攻城獅要輸給夢想家，之後19日的兩隊正面對決他們必須要拿下來，才可以晉級，簡而言之「自己要全贏、對方要全輸」，任一條件沒達成，他們都將宣告衛冕失敗。如果兩隊拚到最後一場決勝負，那勇士也必須要贏5分（含）以上，才能最終以對戰勝負分優勢晉級。

勇士自己不但要打得好，也要靠別隊幫忙，命運並非完全掌握在自己手中。特別是領航猿和夢想家目前還在爭奪聯盟龍頭，勝負關係決定首個系列賽的對手，因此這兩隊也不太可能提前「輪休」備戰季後賽。

兩聯盟球隊主場日期恐互撞　領航猿和雲豹正在溝通桃園巨蛋場期

目前領航猿已經確定晉級季後賽，勇士季後賽也還沒完全絕望，這兩隊和T1的台啤永豐雲豹以及臺北台新戰神分別共用桃園巨蛋和和平籃球館當主場，因此屆時主場要怎麼安排，還要等PLG這邊對戰組合和排名確認後，相關賽程才能最終確定。

根據台啤雲豹營運長顏行書說法，目前球隊已經和領航猿就這問題持續在談，他說：「還在了解，要等到結果大致確定後，再正式去敲定。PLG也有兩組季後賽要打，那就是看怎麼去錯開比賽日期。」顏行書表示，雲豹和領航猿將共用地板，更換主場只需要調整地貼跟其他技術部分。

▲台啤雲豹新任球隊營運長顏行書也親自到選秀會現場。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2023.07.14）
▲台啤永豐雲豹已經打進T1總冠軍賽，桃園領航猿也打進PLG季後賽，兩隊主場如何協調，雲豹隊營運長顏行書透露已有在溝通。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2023.07.14）
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