520小英卸任倒數／光電弊案叢生、爭議滿點　綠能蒙上層層黑影

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對用地取得以及產業供應狀況觀察，國內綠電供應緩不濟急，執政黨常被批「能源轉型過於躁進」，企業大喊綠電環境不友善，根本買不到「便宜又好用」的綠電。再生能源主力聚焦於風力發電與太陽光電，近幾年，相關開發有如一台高速列車急速行駛，太陽能板、風機於路海域的建置多處可見，為因應氣候變遷、緩解氣候暖化，發展綠能勢在必行，本是美事一樁，然而，這8年來，在推動執行過程中，光電爭議滿載，其中包括農漁民失利亂象、政商勾結、財團炒作等因素相互交疊。
台灣地狹人稠、地形複雜，立意良善的綠能政策，深陷與民、與林的爭地糾紛。為了達到2025年再生能源發電佔比20%的目標，蔡政府設定2025年風電設置6.7GW、太陽光電20GW的目標，前者分成陸域與離岸風電，後者則分屋頂型與地面行光電。其中，地面型光電在農地、魚塭、濕地、埤塘、水庫、部落等頻現爭議，台灣各地引發農漁村生存危機，其中以光電入侵中南部農地、七股光電案造成漁損以及衝擊漁民工作權、知本溼地開發光電挑戰部落傳統領域等案例，最被立委針對與社會撻伐。
此外，由於再生能源投資金額及獲取利益龐大，吸引各方人馬爭食大餅，間接導致弊案叢生。從學甲爐碴案業者不法獲利、2021年九合一大選前的88槍擊案掀光電利益糾葛，再到官員涉貪遭押、議長賄選案、綠能建設弊案等一連串重大黑金事件連環爆，當中政府深具無法有效切割黑金結構的疑慮，包含涉及土地收購、資訊不透明、饋電利益等，皆使綠能蒙上一層又一層的黑影，成為推行能源轉型的絆腳石。
蔡政府執政期間，能源轉型成效雖然有限，但付出的努力也仍具值得肯定之處，然而，光電亂象、綠能弊案背後糾葛令人震驚的程度實在無法忽視。台灣引以為傲的生環境生態遭受破壞、綠能蟑螂橫行，恐成危害台灣推行再生能源的罪魁禍首，這才是人民憂慮所在。再生能源發展乃是一場長期戰，小英政府面對弊案叢生尚無法於卸任前給予大眾完美的交代，但也給了同為民進黨執政的新政府得以借鏡的機會。
更多「520小英卸任倒數」相關新聞。