「啦啦隊Irene」趙娟週加盟領航猿！Pilots Crew迎來最強韓籍外猿

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首度以正式團員身份加入臺灣啦啦隊，娟週感到非常興奮與期待，她表示：「第1次加入臺灣球隊，就碰到這麼認真經營的球團，覺得很開心，心情就像搭飛機一樣一同起飛了！」，娟週高中開始成為啦啦隊，曾經加入韓國職棒韓華鷹與樂天巨人啦啦隊，期間更跨足籃球、排球與足球聯賽。
同時，娟週也多次受邀來臺參與啦啦隊活動，在臺灣已累積不小人氣；演藝方面，娟週為Netflix爆紅節目《體能之巔：百人大挑戰》一員，亮麗的外表，搭配活潑開朗的個性，加上認真專注的表現，在網路上掀起一波討論度。
領航猿備戰季後賽 主場全面升級
領航猿戰績目前暫居聯盟首位，再拿下一勝就能「確定」登上聯盟拿下例行賽第一位置，也將是隊史首度以聯盟龍頭之姿邁向季後賽，為了迎接季後賽來臨，領航猿主場全面升級，除了邀請韓國啦啦隊成員入團外，更與網購床墊首選品牌-眠豆腐攜手合作，在球場首創「眠豆腐－催眠鬥士頭等艙」，讓橙客能夠體驗在球場臥躺的尊榮享受，在舒適的眠豆腐上為飛行員賣力應援，實現躺著看球賽的夢幻體驗！
更重要的是，還能享有Pilots Crew空姐機上餐飲服務，有機會讓娟週親自為您送餐，賽後還能與空姐留下獨一無二的合影紀念，季後賽限定只送不賣的眠豆腐-催眠鬥士頭等艙席位，歡迎到領航猿官方社群參與活動，一起到現場感受一場夢幻的看球之旅。
領航猿季後賽售票 最便宜200元起
領航猿季後賽主場G1及G2門票資訊公佈，5/20（一）上午10點至5/21（二）11:59分優先開放季票橙客購買，5/21（二）中午12點全面開放購買，票價方面，Panasonic跑道席每席4000元，飛人席依座位劃分為4000/3000/2500/2000元，馬赫席每席3500元，橙客席每席2000元，航廈席依座位劃分為800/600元，二樓塔台席200元，輪椅者與陪同者席位每席800元，詳細售票資訊請上ibon售票系統及領航猿官方社群查詢。
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