「大衛魔術」性侵連環爆！16女指控下藥誘姦加性騷　最小僅15歲

我是廣告 請繼續往下閱讀
有2名女性指控，在90年代時，她們在年僅15歲的情況下，被大衛下藥性侵，造成她們一生的陰影。
一名化名為卡拉的女子聲稱，1991年看完大衛在喬治亞州的魔術演出後，大衛給了她電話號碼，兩人開始聯繫，期間大衛送給她禮物和情書，包含了泰迪熊，卡片上還寫著「兩年後我會回來」。她自述自己似乎被大衛「培養」了兩年多，等到18歲後，大衛成為她第一個發生性關係的男人，且大衛的年齡是她的兩倍之多。不過，對於此項指控，大衛的律師則表示，卡拉是自願的。
另一名控訴者莉莉提到，當時大衛在舞台上進行魔術表演，當著她父親和妹妹的面前摸她的胸部，家人們都被嚇得目瞪口呆，也向媒體證實了此事；莉莉表示，這件事造成她長年作惡夢，時常夢見大衛對她下手。
衛報調查，有16名女性指控大衛曾對她們有過不當性行為和不當行為，其中有些人聲稱，自己當時只有15歲到19歲，但大衛的律師否認所有指控，並強調大衛沒有做出任何不當行為，更不用說對未成年女子。
不過，調查內容提到，這16人之中，有3名女子指控大衛曾對她們下藥，另有3名女子指稱大衛在魔術表演過程對她們的身體進行性騷擾，其他人則表示大衛的騷擾行為讓她們感到不舒服。
事實上，大衛在2018年就曾被控下藥性侵，一位名叫布蘭妮（Brittney Lewis）的女子表示，大衛在30年前對她下藥性侵，大衛當時否認這個說法，而布蘭妮也是調查之中的其中一名女子。