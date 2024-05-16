「整形皇后」顧婕驚傳癌細胞擴散！上月社群才發文：有壞消息

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未料，昨（15）日傳出顧婕的癌細胞已經轉移到其他部位，與她原先預期的2期有落差，因此將延長治療流程，以應對病況。據了解，顧婕將於17日出席記者會，屆時將公開自身病情。
顧婕曾透露自己脹氣長達30年、便秘也有20年之久，也已經血便將近一年，過去的她都認為這些是小問題，只靠吃軟便藥及浣腸因而搞壞身體，曾提過自己連續品酒8小時，再加上顧婕並不忌口，十分喜愛肉類食品及烤肉，前段時間做完大腸鏡才發現在直腸與乙狀結腸處發現惡性腫瘤。
顧婕本名吳茉凡，是名亞洲首位登上雜誌《花花公子》的亞洲女郎，曾到香港發展出演多部電影，曾出版《整形皇后》分享自己的整容心路歷程，近年積極推廣紅酒事業。
近年有不少藝人飽受大腸癌疾病之苦，資深藝人賀一航、秀場天王豬哥亮、劇場大師李國修、名音樂人李坤城及余天二女兒余苑綺等人皆因大腸癌離世，資深藝人楊烈則是與大腸癌共處近20年，即早發現才能即早治療。
顧婕小檔案
本名：吳茉凡
綽號：整形皇后、凍齡教主、顧杰
生日：1967年8月5日
年紀：57歲
身高：162公分
代表作：
雜誌《花花公子》首位亞洲封面女郎
著作《整形皇后》
電影《失聲畫眉《激情艷女》、《哎吔女朋友》、《千火玫瑰》、《三級七日情》、《桃色響尾蛇》
結婚對象：「內衣大王」吳先生（2012~2016年）
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