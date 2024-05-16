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「整形皇后」顧婕驚傳癌細胞擴散！上月社群才發文：有壞消息

▲顧婕4月中才在臉書發文有壞消息，今（15）日驚傳癌細胞擴散，據傳是大腸癌，明日將召開記者會。（圖／翻攝自顧婕臉書）
▲顧婕4月中才在臉書發文有壞消息，今（15）日驚傳癌細胞擴散，據傳是大腸癌，明日將召開記者會。（圖／翻攝自顧婕臉書）

記者張一笙／綜合報導

有「整形皇后」之稱的的57歲女星顧婕近期發現直腸與乙狀結腸處有5公分的惡性腫瘤，對此，她也證實已經罹癌。顧婕上月底前往臺北醫學大學尋求權威醫生進行腫瘤摘除手術，術後原以為無後顧之憂。未料，近日顧婕卻傳出癌細胞擴散，存活率下修，恐不僅僅是癌症2期。上月中，顧婕在社群平台上也透露：「有壞消息。」如今看來她還在積極對抗病魔。

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▲顧婕上月中才在臉書發文，當時就有友人在底下留言是癌症，如今獲得證實。（圖／翻攝自顧婕臉書）
▲顧婕上月中才在臉書發文，當時就有友人在底下留言是癌症，如今獲得證實。（圖／翻攝自顧婕臉書）
顧婕上月19日在社群平台上發文表示：「今天有一個壞消息，但是不能跟大家講，要等下個月才跟大家透露！」當時就有友人在底下留言是癌症，如今證實罹癌。據了解，顧婕在上個月的正子攝影檢查中，照出5公分腫瘤，原先醫生表示沒有蔓延，因此開刀取出腫瘤後就不用化療。

未料，昨（15）日傳出顧婕的癌細胞已經轉移到其他部位，與她原先預期的2期有落差，因此將延長治療流程，以應對病況。據了解，顧婕將於17日出席記者會，屆時將公開自身病情。

▲顧婕曾透露自己已經有便秘、脹氣、血便等症狀。（圖／翻攝自顧婕臉書）
▲顧婕曾透露自己已經有便秘、脹氣、血便等症狀。（圖／翻攝自顧婕臉書）
顧婕曾透露自己脹氣長達30年、便秘也有20年之久，也已經血便將近一年，過去的她都認為這些是小問題，只靠吃軟便藥及浣腸因而搞壞身體，曾提過自己連續品酒8小時，再加上顧婕並不忌口，十分喜愛肉類食品及烤肉，前段時間做完大腸鏡才發現在直腸與乙狀結腸處發現惡性腫瘤。

顧婕本名吳茉凡，是名亞洲首位登上雜誌《花花公子》的亞洲女郎，曾到香港發展出演多部電影，曾出版《整形皇后》分享自己的整容心路歷程，近年積極推廣紅酒事業。

▲顧婕近年積極推廣紅酒事業，曾透露自己連續品酒8小時。（圖／翻攝自顧婕臉書）
▲顧婕近年積極推廣紅酒事業，曾透露自己連續品酒8小時。（圖／翻攝自顧婕臉書）
近年有不少藝人飽受大腸癌疾病之苦，資深藝人賀一航、秀場天王豬哥亮、劇場大師李國修、名音樂人李坤城及余天二女兒余苑綺等人皆因大腸癌離世，資深藝人楊烈則是與大腸癌共處近20年，即早發現才能即早治療。

顧婕小檔案

本名：吳茉凡

綽號：整形皇后、凍齡教主、顧杰

生日：1967年8月5日

年紀：57歲

身高：162公分

代表作：

雜誌《花花公子》首位亞洲封面女郎

著作《整形皇后》

電影《失聲畫眉《激情艷女》、《哎吔女朋友》、《千火玫瑰》、《三級七日情》、《桃色響尾蛇》

結婚對象：「內衣大王」吳先生（2012~2016年）

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