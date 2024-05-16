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昔到賴老家打卡今卻提告遭疑雙標！徐巧芯回擊：萬里老宅是觀光點

▲徐巧芯說，賴清德的萬里老宅原本就是「觀光景點」，而她家是「民宅」，本就不一樣。（圖／記者陳明中攝）
▲徐巧芯說，賴清德的萬里老宅原本就是「觀光景點」，而她家是「民宅」，本就不一樣。（圖／記者陳明中攝）

記者王德蓉／綜合報導

國民黨立委徐巧芯的住家日前遭人騷擾，最終警方報警並提告。網紅四叉貓則喊出要前往朝聖，向台北市申請徐家附近路權通過。四叉貓表示，他當天不會動員，粗估整天頂多100人，呼籲「大家朝聖打卡完就可以離開。」對此，徐巧芯今（16）日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，這些人到她家打卡，是很低俗、嘔心、下流的事情，面對外界質疑她過去也曾到準總統賴清德萬里老宅造勢自拍，徐巧芯則說，賴清德的萬里老宅原本就是「觀光景點」，而她家是「民宅」，本就不一樣。

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徐巧芯在廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，自從她家的地址被公布在網路上後，就開始有一些陌生人在她家附近拍照、晃來晃去，導致她回家時有人身安全的考量，尤其是晚上，所以她的助理都會提早在家門口看有沒有奇怪的人；對於四叉貓將集結民眾到她家朝聖，徐巧芯說，這些人到她家打卡，是很低俗、嘔心、下流的事情，她也呼籲支持者不要與那些人發生衝突，她表示自己有告訴警方，只要依法行事，不反對這些人借路權；對於「打卡朝聖」是否會有因應作法？徐巧芯表示，「一定會有，大家不要覺得我是一個會被霸凌的人！」

至於外界質疑她過去也曾到賴清德萬里老宅打卡自拍，徐巧芯表示，賴清德的萬里老宅原本就是「觀光景點」，她家是「民宅」，情況不一樣，且賴清德萬里老宅裡面住的都是一些維安人員，自己前往時也沒有打擾到附近的鄰居，況且賴清德萬里老宅是違建，她家是合法住宅，這2件事情有什麼好比較的？

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