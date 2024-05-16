自爆遭偷窺跟騷！徐巧芯今出門申請隨扈 助理在徐家門口注意怪人
近日國民黨立委徐巧芯提告網紅「無良公關」違反《跟騷法》，卻被翻出她過去也曾到準總統賴清德萬里老宅自拍打卡，今（16）日徐巧芯接受廣播電台專訪表示，賴清德的萬里老宅是「觀光景點」，而她的住家是「民宅」，並強調「無良公關」的IG上面滿滿都是她的照片已經有騷擾的嫌疑。徐也透露，今天到廣播電台時「申請了安全隨扈人員保護。」
記者莊蕙如／台北報導
針對外界質疑徐巧芯過去也曾到準總統賴清德萬里老宅造勢自拍，現在提告《跟騷法》，有雙標嫌疑，徐巧芯今回應，賴清德的萬里老宅原本就是「觀光景點」，而她家是「民宅」，並不一樣。
徐巧芯說，自從自家地址被公布在網路上後，一些陌生人就開始在她家附近拍照、閒晃，讓她回家時有人身安全的考量，感嘆連她的助理都會提早在家門口看有沒有奇怪的人。
徐巧芯強調，「無良公關」的IG上面全部都是她的照片，包括她穿的鞋子、衣服，以及小時候的照片，這當然已經有騷擾的嫌疑，且她臉書的文章，無良公關每篇都留言，且有2到3次可能到她家，所以才提告違反《跟騷法》。面對連日騷擾，徐巧芯說，今天到廣播電台時，「申請了安全隨扈人員保護。」