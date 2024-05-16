Minecraft慶15週年！全平台遊戲「售價狂打5折」 老玩家也有福利
由Mojang Studios 推出《Minecraft》（當個創世神）遊戲邁入推出15週年，官方為了歡慶這個值得紀念的一刻，甚至推出高達 50% 的全平台半價遊戲折扣，手機版新台幣 60 元左右就能買到！
記者潘毅／綜合報導
《Minecraft》自2010年問世後，成為沙盒遊戲的標竿，為後續無數的開放式生存遊戲打下了基礎，到了2023年10月，《Minecraft》達成3億銷量和1.5億月活躍玩家，並打破俄羅斯方塊的紀錄，成為新一代「史上最暢銷遊戲」。
《Minecraft》官方為了歡慶遊戲問世15週年，特別宣布在全平台 PC、家用主機、行動裝置（手機）等載體上，推出超狂半價優惠，其中「行動裝置版」更是狂打7折，原價240元，現在只需新台幣60元就能買到。
此外，從《Minecraft》衍生的遊戲作品，包含《Minecraft Dugeons》、《Minecraft Legends》，也都以半價優惠價格販售。
除折扣活動之外，《Minecraft》也推出登入遊戲送角色創建物品的活動，在 5 月 15 日至 5 月 29 日登入 Minecraft 的老玩家，都將獲得一個新的免費角色創建物品，這些物品分別代表 Minecraft 這十五年的歷史以來，不同年份特色。本次十五週年的活動，預料將吸引回鍋老玩家以及大批新手玩家。