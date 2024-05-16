東北季風增強！挾帶境外臭氧影響空品 多地區紅色警報
環境部綜合最新氣象、模式及空品監測結果指出，今（16）日東北季風稍增強，挾帶境外臭氧(O3)影響臺灣空氣品質，全臺及離島地區多為橘色提醒至紅色警示等級，請民眾留意空氣品質變化適時做好防護。
記者許若茵／台北報導
環境部表示，昨（15）日中國東南沿海一帶臭氧濃度偏高，小時濃度約90~120 ppb，今日東北季風稍增強，凌晨起境外臭氧已逐漸影響臺灣空氣品質，富貴角測站3時臭氧小時濃度達106 ppb；依13時監測資料，竹苗以南地區臭氧濃度多為80~110 ppb，花東地區臭氧濃度也達70~90 ppb。
環境部指出，境外臭氧隨東北風往南傳輸，加上午後受光化作用影響，全臺及離島地區多為橘色提醒至紅色警示等級。17日東北季風稍減弱，境外臭氧影響將逐漸趨緩，18~19日轉東風，受光化作用影響，西半部及離島地區臭氧濃度仍可能偏高，預計20日水氣增多，光化作用影響減少，空氣品質可望改善。
環境部提到，已提前向各地方政府通報空品預報，並請地方環保局啟動預防性應變防制措施，加強轄內固定污染源及移動污染源管制，包含高臭氧生成潛勢工廠執行降載減排並加強防制設備操作、限制高污染柴油車進入空維區，以及老舊車輛的路邊攔檢作業等。環境部同時呼籲民眾，空品不良期間儘量避免外出，若要外出建議減少私人運具，多搭乘大眾運輸工具，共同減少空氣污染物排放。