蕭美琴維安呼號出爐！為台南故鄉地名 賴清德沿用「萬里警衛室」
準總統賴清德、準副總統蕭美琴，將在5月20日宣誓就職。在國家正副元首的維安警衛室呼號，賴清德確定沿用副總統任內的「萬里警衛室」，象徵故鄉萬里老家，蕭美琴則選擇「安平警衛室」，象徵其故鄉台南安平。
政治中心/綜合報導
根據《ETtoday新聞雲》報導，國安特勤中心曾提供數種名單供蕭美琴圈選，但蕭美琴最終沒有選擇清單上的呼號，而是自行以其台南故鄉命名為「安平警衛室」。賴清德則沿用其副總統任內的「萬里警衛室」。
正副元首警衛室乎號命名，依以往慣例，多半會以警衛對象的故鄉或居住地為主，例如前總統李登輝因其官邸位於大安路，便稱「大安警衛室」；總統蔡英文戶籍在永和，因此選擇「永和警衛室」；賴清德則因故鄉在新北萬里，因而以「萬里警衛室」命名。
但也有例外，前總統陳水扁維安呼號是「玉山警衛室」，因為他是民進黨首位總統，更被黨內視為首位台灣總統，因而台灣第一高峰玉山命玲；前總統馬英九則是「中興警衛室」，意指「中興國民黨意。
前副總統陳建仁，出生地在高雄旗山，但也未以故鄉為維安呼號，而是以其信想宗教天主要命名為「聖家警衛室」，後來也改為「平安警衛室」。