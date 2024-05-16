SOGO大巨蛋5/30登場！「14家主題餐廳」名單先看　這家24小時營業

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餐廳營業時間更首度打破百貨既有的營業規劃，從早上7時30分開啟一天最chill的早午餐，到夜晚下班甚至周末凌晨的舒壓聚會，另外還有24小時不停歇的餐飲服務，貼心符合不同族群的用餐需求，任何時間都能隨時輕鬆品嚐美食。
5月30開幕餐廳品牌：
◾TOK 盡興食光：最懂歡聚的全日餐廳「TOK盡興食光」，獨特新亞洲風味料理搭配精選紅白酒、台灣在地精釀啤酒，盡興又隨興，就是聚會該有的模樣。
◾週末炸雞漢堡俱樂部：週末炸雞漢堡俱樂部，打造全新精品速食品牌，主打台辣極嫩脆雞與快樂炸雞堡經典組合，搭配啤酒或汽水，絕對是台北最快樂的炸雞天堂。
◾PRESERVE：每天提供各式各樣新鮮現烤的麵包及創新餐點，透過我們熱愛研發料理及對酪梨的熱情與創意，將保存自然、守護地球的理念融入在每道菜色中
◾螢火部落：自然、露營和美食，融合原始和感性氛圍，以鑄火料理為招牌，運用露營常用的鑄鐵鍋，將新鮮的食材經由火爐的燻烤，呈現出令人垂涎的美味。
◾STAR HUTONG星胡同：全球首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗，結合同燒肉的美味堅持和 VG TAIPEI 的創新思維，將燒肉與餐酒館完美融合，提供跨國界的主題套餐
◾紫木槿：韓式酒館，餐點主要以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒，融合經典韓式風味
◾一風堂：專為大巨蛋打造全台首家旗艦店，引進「Bar Ippudo」業態，除了招牌豚骨拉麵外，更推出多項特色料理及精緻酒水飲品
◾掌門精釀啤酒餐廳：種類的異國料理和份量滿點的牛排等餐點，還有美味輕食與咖啡，在把酒言歡的同時，也能盡情享用美酒佳餚。
6月25日開幕品牌
◾武蔵野森珈琲Diner：日本和洋食，舒適座位伴隨柔和的大自然與輕鋼琴音樂，感受森林帶來的療癒感，品嚐武蔵野森珈琲的美食是我們想提供給顧客的。
◾SPORTS NATION：美式運動餐廳，完美連結球場到酒場，還端出爆汁系美式料理、低碳水餐點、百萬智慧自助取酒牆，全面制霸！
◾大巨星港式飲茶餐酒館（24小時營業）：港式料理餐酒，地道的港式餐飲結合以茶為基底的星空調酒，讓客人在繁忙⽣活節奏裡特意放慢時間，放鬆餐酒享受。
◾湊湊火鍋·茶憩：台式鍋物料理，集餐酒、聚會與歡唱包廂於一體，刷新火鍋店固有印象。提供以台式麻辣為首的多款有料鍋、台式手搖飲等聚會美食。