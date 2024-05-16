斯洛伐克總理遇襲！掀「三次大戰」討論　分析：傳遞2大不祥訊號

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至於第2個不祥訊號，就是這種暗殺可能會蔓延。「牛彈琴」指出，菲喬遇刺後，西方社群媒體上，就有人推估，此事會不會是「第三次世界大戰」的開端，對照的是1914年的塞拉耶佛事件，當時奧匈帝國王位繼承人斐迪南大公（Archduke Franz Ferdinand of Austria）也是突然遇刺、不幸身亡，成為第一次世界大戰的導火線。
「牛彈琴」坦言，若要論第三次世界大戰，可能太過誇張，但歐洲領導人確實不敢大意，眾口一律譴責，就連正在與俄羅斯打仗的烏克蘭，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也強烈譴責暴力行徑，直言：「應盡一切努力，確保暴力不會成為任何國家任何領域的常態」。
「牛彈琴」表示，澤倫斯基的擔憂其實不無道理，刺殺也是會傳染的，尤其是帶有政治動機的刺殺，因為刺殺者總認為自己是在替天行道。對菲喬可以這樣下手，那歐洲政壇其他領導人，他們肯定也會有較激進的反對者，是否都可能遭遇同樣的命運？可以確定的是，近期歐洲領導人的維安絕對會升級，但類似的暗殺行動，恐怕也不會是最後一次，畢竟政治越撕裂，情況就越危險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒： 不良行為，請勿模仿。