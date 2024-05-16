中國懲戒劉寶傑等名嘴　星媒：拿明朝的劍斬清朝的官

斯洛伐克總理遇襲！掀「三次大戰」討論　分析：傳遞2大不祥訊號

▲斯洛伐克總理菲喬（左）當地時間15日被當街槍擊，情況一度危急，右圖為他事發後，被以直升機送往醫院救治的照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯洛伐克總理菲喬（左）當地時間15日被當街槍擊，情況一度危急，右圖為他事發後，被以直升機送往醫院救治的照片。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

斯洛伐克總理菲喬（Robert Fico）當地時間15日被當街槍擊，全身數處中彈，被送入醫院急救，總算保住一命，但後續傷勢演變還是未知數。有分析認為，雖然整起事件讓人聯想到幾年前，日本卸任首相安倍晉三，也是在街頭公然被襲，不幸與世長辭，但菲喬畢竟還是現任首長，他的遇襲不排除透露2個不祥訊號，警惕歐洲未來局勢發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」發文，認為此事的第1個不祥訊號，就是歐洲政治撕裂暴力化。菲喬在歐洲政壇已算是老資格的政治家，4度出任斯洛伐克總理，部分政策主張，比如公開反對烏克蘭加入北約（NATO）、公開表達對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的欣賞等等，被認為太過民粹、親俄，在斯洛伐克也不缺反對者。然而，政見不同很正常，但直接掏槍就不正常，何況是在眾目睽睽下，掏槍的還是位71歲的老詩人。

至於第2個不祥訊號，就是這種暗殺可能會蔓延。「牛彈琴」指出，菲喬遇刺後，西方社群媒體上，就有人推估，此事會不會是「第三次世界大戰」的開端，對照的是1914年的塞拉耶佛事件，當時奧匈帝國王位繼承人斐迪南大公（Archduke Franz Ferdinand of Austria）也是突然遇刺、不幸身亡，成為第一次世界大戰的導火線。

「牛彈琴」坦言，若要論第三次世界大戰，可能太過誇張，但歐洲領導人確實不敢大意，眾口一律譴責，就連正在與俄羅斯打仗的烏克蘭，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也強烈譴責暴力行徑，直言：「應盡一切努力，確保暴力不會成為任何國家任何領域的常態」。

「牛彈琴」表示，澤倫斯基的擔憂其實不無道理，刺殺也是會傳染的，尤其是帶有政治動機的刺殺，因為刺殺者總認為自己是在替天行道。對菲喬可以這樣下手，那歐洲政壇其他領導人，他們肯定也會有較激進的反對者，是否都可能遭遇同樣的命運？可以確定的是，近期歐洲領導人的維安絕對會升級，但類似的暗殺行動，恐怕也不會是最後一次，畢竟政治越撕裂，情況就越危險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒： 不良行為，請勿模仿。

斯洛伐克總理中槍引譁然！崛起於民粹主義浪潮　被視為歐洲版川普

影／斯洛伐克親俄總理遭襲！指控有政治動機　蒲亭批「滔天罪行」

斯洛伐克總理遭槍擊！辦公室證實「有生命危險」　兇手動機仍待查

快訊／斯洛伐克總理驚傳當街遭到槍擊！緊急送醫治療

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生