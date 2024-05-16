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金曲35／梁靜茹沒入圍最佳女歌手！百萬網友竟「狂刷一排王心凌」

▲梁靜茹（左）、王心凌沒獲得「第35屆金曲獎」最佳華語女歌手提名，粉絲好傷心。（圖／梁靜茹、王心凌FB）
▲梁靜茹（左）、王心凌沒獲得「第35屆金曲獎」最佳華語女歌手提名，粉絲好傷心。（圖／梁靜茹、王心凌FB）

記者陳雅蘭／綜合報導

2024「第35屆金曲獎」入圍名單今（16）日公布，揭曉獎項前，百萬網友湧入官方YouTube灌水刷一排「王心凌」、「梁靜茹」，希望她們能入圍「最佳華語女歌手」，但最後獲提名者為楊乃文、孫盛希、9m88（湯毓綺），以及中國籍歌手蘇運瑩、袁婭維等人，不見王心凌、梁靜茹2人的名字。

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▲第35屆金曲獎「最佳華語女歌手」入圍的有：楊乃文、孫盛希、9m88、蘇運瑩、袁婭維。（圖／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival YouTube）
▲▼「第35屆金曲獎」最佳華語女歌手入圍名單不見王心凌的名字，粉絲湧入聊天室狂留言。（圖／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival YouTube）
▲▼第35屆金曲獎「最佳華語女歌手」入圍不見王心凌的名字，粉絲湧入聊天室狂留言。（圖／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival YouTube）
 
「第35屆金曲獎」入圍名單，今天下午1點由曹雅雯、以莉高露、米莎、JADE以及鶴The Crane等人負責公布，只見「最佳華語女歌手」入圍者唱名在即，官方YouTube的聊天室就出現整排的王心凌、梁靜茹名字，甚至還有中國網友翻牆湊一腳，可見金曲盛事相當受海內外粉絲歡迎。

王心凌是台灣歌手，2003年發行首張專輯《Begin...》出道，陸續以《愛你》、《當你》等歌走紅，她因此獲封「甜心教主」美譽。王心凌不只音樂受歡迎，出演的偶像劇《西街少年》、《微笑Pasta》、《桃花小妹》、《美樂加油》也締造亮眼收視；她之後捲入公司經紀合約、感情糾紛，沉寂一段時間後；2022年參加中國節目《乘風破浪3》並在首集表演《愛你》，意外引起高度討論，再次爆紅。

評審團主席陳子鴻揭獎前也表示，今年的評審人數增加、參加件數也暴增，評審團昨（15）日展開12小時的馬拉松會議，從早餐吃到晚餐，會議依舊開不完，他很開心自6年前開始當評審後，台灣音樂越來越多樣、豐富，以至於「越來越難評」，不過華語樂壇越來越精彩，是陳子鴻很樂見的情況。而記者會後陳子鴻接受採訪時也表示，討論最久的獎項分別是最佳華語女歌手、最佳編曲人，梁靜茹、閻奕格、王心凌都是遺珠。

▲王心凌目前在中國相當受歡迎，展開多場演唱會。（圖／王心凌FB）
▲王心凌目前在中國相當受歡迎，因此舉辦多場演唱會。（圖／王心凌FB）
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