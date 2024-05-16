Toyz搭囚車抵達台中監獄！新身份「編號3469」 入住3人房2週
Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈遭判刑4年2個月定讞，今（16）日上午9時40分，他戴著黑色墨鏡、口罩，手提一個提袋裝著少許私人物品，現身台中地檢署，下午12時57分，載著Toyz的車輛駛出地檢署前往台中監獄，劉偉健入監編號3469，入住3人房，其餘2名獄友是案情相對單純且年紀稍大的受刑人。
記者孫唯容／綜合報導
Toyz報到前緊緊抱住媽媽，還有6位好友也到場送別，進入地檢署之前，他將手機交到媽媽手中後快步走向地檢署大門，沒有再看向母親，Toyz媽媽全程不發一語，在目送兒子走進中檢後，最後在Toyz友人的懷裡放聲大哭，隨即在2名男性好友的攙扶下離開，現場畫面令人鼻酸。
Toyz入監後先入住三人房，2、3周後會安排到工廠工作，手作簡單的手工藝，每月月薪大約落在500至600元，也會移至8至10人的大房，明天起就可以會客。
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