外資買超483億元、創史上第7大量！台股漲157點、創收盤新高

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台北股市今日開盤上漲171.81點，在電子權值股的領軍下，一度上漲368.31點、來到21515.52點，再度寫下盤中歷史新高。可惜電子股好戲只演上半場，在AI股領跌之下，盤中漲點收斂到100多點，好在有非電族群的撐盤下，終場上漲157.05點或0.74%，來到21304.26點，再度改寫歷史收盤新高，不過日K留長上影線、並結束連2紅，成交量能放大到5271.74億元。中小型股也同步走高，盤中也跟隨大盤走低，終場上漲2.01點或0.81%，來到250.36點，成交量為1130.48億元。
今日電子成交比重稍微上升到62.4%，權值股全數收紅，台積電受到ADR寫新高激勵，開盤一度上漲17元來到856元，再寫新高，不過遇到獲利了結賣壓，尾盤一度翻黑，所幸尾盤上攻翻紅，終場上漲2元或0.24%，來到841元，再度創下歷史收盤新高點；鴻海也同樣開高走低，一度上漲將近5%、來到179元，寫下將近16年來新高，尾盤漲幅收斂，終場上漲1元或0.59%，收在171.5元，還是有寫下16年新高點；聯發科走勢就相對平穩，終場上漲35元或3.03%，來到1190元。
今日個股成交量排行榜前五名為：陽明、華航、鴻海、長榮航、燿華；個股成交量排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、陽明、長榮。