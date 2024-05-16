榮景不再！中國「低價戰」廝殺　特斯拉、蘋果難如昔日賺大錢

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據官方數據顯示，特斯拉今年4月在中國市佔率僅剩4%，較3月的7.7%幾乎砍半，上海工廠上月出貨量年減18%，反觀中國國內品牌比亞迪，純電動車交貨量增加了29%。
特斯拉在上個月宣布，大幅調降該品牌電動車在中國的售價，而這也是特斯拉自2022年底起在中國的最新降價促銷活動。
去年中國經濟成長5.2%，是在疫情期間以外，自1990年以來最低的年度成長數字。由於就業環境與薪資前景惡化，再加上中國房地產危機和股市崩盤，民眾大幅減少開銷支出。
熟悉中國政經情勢的美奇金投資諮詢公司（J Capital Research）共同創辦人楊思安（Anne Stevenson-Yang）表示，「每個人都改變對中國的看法，商業環境已經完全改變。」她指出，在1990年代，西方企業都在聘請顧問，了解在中國做生意的資訊，但現在企業討論的是如「何退出（中國）市場、確保營運安全或在其他市場尋找替代供應鏈。」楊思安稱，「中國市場現在某程度上來說就像是巴西，很大、很重要但也很困難。」
中國現在的經濟困境，不限於只打擊特斯拉和電動車產業，蘋果、星巴克和麥當勞等其他美國企業巨頭也都極力調整業務策略以適應快速變化的市場。
產業追蹤機構Counterpoint Research高級分析師王陽（Yang Wang，音譯）表示，由於經濟情景不明，中國消費者對價格更加敏感，對奢侈品的相關消費也下滑，「中國總體消費呈現出『消費降級』」。
隨著中國國內品牌調降價格，全球性品牌也難以倖免。過去曾表示無意在中國打價格戰的星巴克開始提供優惠券，並將拿鐵的降格將至20元人民幣以下，一般售價則為30元人民幣。
速食連鎖店也加入了追求低價的行列。麥當勞自2022年在中國推出「1+1只要13.9元任你配」活動後，其他連鎖速食業者也跟進，自2022年以來，「窮鬼套餐」在中國網路上引發熱議，甚至有網友擬出一套「一週低價速食餐攻略」。
王陽表示，中國低迷消費情緒可能會持續一段時間，而部分西方品牌則「無可避免地」、被迫重新調整價格以捍衛市場佔額，但這並不容易解決，因為外國品牌的營運成本較高，相對於國內品牌更處劣勢。
不過王陽認為，方企業不至於完全撤出中國，因為從中長期來看，中國經濟仍是主要引擎，只是經營壓力確實比較大。楊思安更直言，「許多西方公司在中國犯的根本錯誤，是相信中產階級崛起這種神話。」