被傅崐萁摸頭！黃國昌遭鄉民起底2度發文 曾嗆他「早日去坐牢」
立法院會將於明（17）日處理國會改革相關法案，為預防民進黨團杯葛，藍白立委在議場前輪流排班，民眾黨團總召黃國昌昨天在守夜時，被國民黨團總召傅崐萁「摸頭殺」，引起討論。對此，有鄉民「起底」黃國昌曾在2018年、2021年在臉書發文罵傅崐萁貼文，諷刺今非昔比。
政治中心／台北報導
傅崐萁近日與黃國昌互動引起外界關注，有鄉民提到，黃國昌曾在2018年發文分享傅崐萁炒股案被定讞新聞，黃直呼「拖了十幾年，終於確定了。越判越輕，最後只判8個月，真是輕的不像話」；黃感嘆，傅崐萁還有好幾件弊案，還在拖延訴訟程序，希望早日判刑確定，早日去坐牢，別想濫用權勢去外役監逍遙。
黃國昌並於2021年發文稱，權貴犯罪果然不一樣，傅崐萁數罪判刑確定，合併之應執行刑：3年10月；2020年5月25日：入花蓮監獄；2020年12月21日：移至「自強外役監」；2021年4月：監獄提報假釋，初審通過。
黃國昌批評，這個假釋來的如此神速，除了讓大家再次見識「權貴犯罪果然不一樣」，也說明了「為何權貴想盡辦法都要到外役監」，「法務部矯正署最後會審准假釋嗎？大家都在看！」