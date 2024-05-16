李顯龍結束20年執政！關鍵字分析揭「誰是台灣與他關係最密友人」

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若提到近年來與李顯龍會面最頻繁的台灣知名人士人物，則以張忠謀為首，張忠謀數次擔任亞太經合會(APEC)的台灣代表，在2022年與2023年連續兩年進行雙邊會談。
李顯龍在會晤後亦曾表示，由於APEC峰會的座位是按照經濟體字母順序安排，因此常在峰會過程與張忠謀坐在一起，進而熟識；時常陪同張忠謀前往峰會的夫人張淑芬也透露，只要張忠謀去新加坡，都可以找李顯龍。
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2023/11/08至2024/05/07期間，近半年李顯龍與台灣的關鍵字，出現「張忠謀、蔡英文、賴清德」為最多，因總統蔡英文指派張忠謀擔任APEC代表，這是張忠謀第6度代表蔡英文、第7度代表台灣與會。
至於為何提出現賴清德？分析認為，是因李顯龍曾說過，新加坡華人想的應該是落地生根，不是落葉歸根。賴清德曾於節目上表示，李顯龍這席話，讓他感觸很深，不管先來後到，認同台灣就是這塊土地的主人，民進黨就是這個理念，不分族群，大家都為這塊土地努力奉獻，讓國家能夠更好。雖然民進黨與新加坡當局並沒有向國民黨一般互動頻繁，賴清德公開引用李顯龍的發言，凸顯出李顯龍在東亞、台灣具有一定的影響力。