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李顯龍結束20年執政！關鍵字分析揭「誰是台灣與他關係最密友人」

▲李顯龍15日卸任，結束長達20年的新加坡總理生涯，交棒給新任總理黃循財。（圖／美聯社／達志影像）
▲李顯龍15日卸任，結束長達20年的新加坡總理生涯，交棒給新任總理黃循財。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

新加坡15日進行獨立後第3次總理交接，在位20年的李顯龍卸任，交棒給年僅51歲的黃循財。李顯龍卸任後是否會影響台星兩國互動，備受關注。事實上，若從關鍵字大數據分析，可看出李顯龍近年來與台灣的互動中，關鍵人物莫過於台積電創辦人張忠謀。

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盤點李顯龍近年來與台灣政要以及商界代表人物的公開會面史，在2015年前總統馬英九與中國國家主席習近平於新加坡進行的「馬習會」結束後，馬英九一度消失1小時，與李顯龍會面，李顯龍事後還透過臉書表達，難得有機會和老朋友馬英九喝茶敘舊。

若提到近年來與李顯龍會面最頻繁的台灣知名人士人物，則以張忠謀為首，張忠謀數次擔任亞太經合會(APEC)的台灣代表，在2022年與2023年連續兩年進行雙邊會談。

李顯龍在會晤後亦曾表示，由於APEC峰會的座位是按照經濟體字母順序安排，因此常在峰會過程與張忠謀坐在一起，進而熟識；時常陪同張忠謀前往峰會的夫人張淑芬也透露，只要張忠謀去新加坡，都可以找李顯龍。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2023/11/08至2024/05/07期間，近半年李顯龍與台灣的關鍵字，出現「張忠謀、蔡英文、賴清德」為最多，因總統蔡英文指派張忠謀擔任APEC代表，這是張忠謀第6度代表蔡英文、第7度代表台灣與會。

至於為何提出現賴清德？分析認為，是因李顯龍曾說過，新加坡華人想的應該是落地生根，不是落葉歸根。賴清德曾於節目上表示，李顯龍這席話，讓他感觸很深，不管先來後到，認同台灣就是這塊土地的主人，民進黨就是這個理念，不分族群，大家都為這塊土地努力奉獻，讓國家能夠更好。雖然民進黨與新加坡當局並沒有向國民黨一般互動頻繁，賴清德公開引用李顯龍的發言，凸顯出李顯龍在東亞、台灣具有一定的影響力。

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