日本婦被問「晚餐做好了嗎」暴怒！衝二樓喊「去死」持菜刀捅死尪
日本作家小林美希2022年出版的書籍《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》，近期成為台灣各地圖書館的熱門預約書，夫妻相處之道也成了網路上熱門討論話題。不過，日本大阪市日前發生一起凶殺案，一位64歲的婦女被76歲丈夫「晚餐做好了嗎？」的疑問激怒，當場情緒失控拿菜刀怒捅丈夫，丈夫送醫後宣告不治。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日本媒體報導，這起命案發生在大阪市港區14日晚間10點左右，當時婦人正在準備晚餐，在樓上的丈夫朝樓下喊了一句「晚餐做好了嗎？」婦人當即暴怒，拿菜刀衝往二樓。
丈夫不知大禍臨頭仍躺在床上，結果遭婦人用菜刀猛刺腹部，送醫急救後宣告不治。
婦人被捕後坦承犯案，並向警方供稱自己在拿菜刀刺殺丈夫時口中喊著「去死」。警方表示，全案目前依謀殺罪方向偵辦，並透露夫婦倆幾天前就曾發生爭執，至於詳細案情始末仍待後續調查釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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