參加小哈利大學畢典！庾澄慶罕見現身紐約 粉絲狂敲碗合體伊能靜
「小哈利」庾恩利是伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）的兒子，他在紐約大學帝勢藝術學院攻讀導演相關學系，近日迎來畢業典禮。而庾澄慶在昨（15）日也現身紐約跟兒子會合，小哈利也曬出去接機的畫面，還開心跟爸爸在捷運上合照。後來伊能靜也在微博上發文貼出自己跟小哈利同框的影片，開心表示：「我的小王子畢業啦！現在就在參加畢業典禮的路上！」讓不少網友看了都期待庾澄慶跟伊能靜能因為參加孩子的畢業典禮而同框。
記者洪生儒／綜合報導
伊能靜去年底曾經在社群上發文透露，兒子小哈利收到學校的通知，他在三年內修完四年的學分，已經可以提早畢業了，讓伊能靜欣慰的說：「彷彿才剛送他去學校，現在我有一個大學畢業的孩子了，腦中晃過他還在懷裡的模樣，時間荏苒，他已經成年了。」而小哈利在12日也透過社群發文向媽媽撒嬌：「眼看上一次見到你已經要一年了，期待幾天後紐約見！我愛你麻麻。」從貼文中可以得知伊能靜將會到紐約參加兒子的畢業典禮。
沒想到，小哈利昨（15）日透過IG限動分享庾澄慶抵達紐約推著行李跟他打招呼的影片，還開心寫下：「papa's here.」後續又貼出他跟爸爸庾澄慶一起搭捷運打鬧的照片，父子看起來心情都非常好，也有不少粉絲看到照片後，都紛紛敲碗期待庾澄慶跟伊能靜會因為參加兒子的畢業典禮合體同框。
而伊能靜在昨（15）日深夜也在微博發文，曬出自己跟兒子同框的影片，並在貼文中寫道：「我的小王子畢業啦！現在就在參加畢業典禮的路上！今天是孩子的大日子，一定要誇上天，好多爸媽說孩子不能誇，當然要誇啊！我們不就希望孩子能上天下地的活出自己嗎？開啟誇誇誇模式！做個情緒價值滿滿的媽媽！」
網友們看到伊能靜如此疼愛小哈利，都紛紛留言表示：「小孩真的要誇！我每天跟我兒子說我愛你，說他厲害，他現在就好陽光，人緣也好成績也好，很有自信」、「媽媽這麼美，小孩子也這麼帥，真的基因好好呀」、「小王子太帥啦」、「恩利真的很有品味」、「為你們感到幸福快樂」。
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