520小英卸任倒數／端政策牛肉經濟連年成長　民生問題卻難解

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蔡政府於強韌經濟方面，推動「6大核心戰略產業」、「5+2產業創新」、「投資台灣3大方案」，盼藉由租稅獎勵優惠、土地租售優惠、政府低利貸款、研究發展補助、政府參與投資等政策優化投資環境，並促使經濟、出口持續成長。截至今年4月，投資台灣方案實際投資額為2.27兆元，創造約15.1萬就業機會；自2016年至2023年間，外商投資金額累積超過2兆，國際企業如晶片大廠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、微軟（Microsoft）、Google等皆選擇持續在台投資。
綜合上述亮眼成績，不只讓台灣經濟於全球脫穎而出並保持成長，更讓台灣持續被世界看見。然而，回歸民生經濟面，卻見一片哀鴻遍野。自2022年起通膨纏身，警報多度大響，連續2年的消費者物價指數（CPI）年增率，意即「通膨率」超過2%，甚至接近3%。
通膨細項中，水果、肉類、外食費、房租、個人隨身用品、醫療費用、旅遊團費、旅宿費、計程車資等以及17項民生重要物資價格多呈漲多跌少，故儘管基本工資連年調漲，加薪幅度仍敵不過通膨速度。根據2023年薪資統計結果，實質經常性薪資及實質總薪資雙雙呈現負成長，其中實質總薪資不僅是7年來首度負成長，減幅1.04％更創11年來最慘，實質經常性薪資也連續3年深陷衰退泥沼。
2024總統大選前夕，藍綠兩黨交火，舉出多項實績比較馬、蔡政府時期各自的經濟成果，不過時代背景不同，實在無法就數字面高下立判。儘管蔡英文帶領台灣經濟連年成長，但賺錢者多聚焦於股民或外資，普通受薪階級呈現看得到、吃不到的窘境，乃執政期間總體經濟面向中，最被社會撻伐之處，與此同時，能否苦民所苦，或是只會擦脂抹粉，也成為新政府的重點課題。
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