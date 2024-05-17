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520小英卸任倒數／端政策牛肉經濟連年成長　民生問題卻難解

▲蔡政府執政8年，經濟連年成長。（圖／NOWnews資料照）
▲蔡政府執政8年，經濟連年成長。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安/台北報導

蔡政府執政的這8年來，大家過得好的嗎？以數字面觀察整體經濟成績，8年平均經濟成長率3.15%，居亞洲四小龍之首，期間碰到新冠疫情、俄烏戰爭、中美關係緊張等影響，極其考驗政府韌性。其中，台灣的經濟成長率曾在2021年時飆破6%，創下11年來新高紀錄，2023年僅1.31%，寫下金融海嘯14年來新低；國家GDP從17.6兆成長到2023年的超過23兆元，成長逾3成。

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▲（圖／NOWnews製圖）
▲蔡政府8年平均經濟成長率3.15%。（圖／NOWnews製圖）
以出口為經濟成長主力的台灣，2022年以4794.5億美元，創下史上最高出口成績，隔年出口金額減少，但仍突破4300億美元，創下史上首次連3年突破4300億美元的紀錄。受到國際情勢與疫情影響，全球終端需求疲弱，台灣外銷訂單表現曾在2022、2023兩年經歷「連11黑」的窘境，受惠於AI、雲端及高效能運算等需求擴增，有助我國半導體產業及伺服器相關供應鏈需求暢旺，支撐外銷接單動能，於今年上半年卸任前夕回歸復甦腳步。

蔡政府於強韌經濟方面，推動「6大核心戰略產業」、「5+2產業創新」、「投資台灣3大方案」，盼藉由租稅獎勵優惠、土地租售優惠、政府低利貸款、研究發展補助、政府參與投資等政策優化投資環境，並促使經濟、出口持續成長。截至今年4月，投資台灣方案實際投資額為2.27兆元，創造約15.1萬就業機會；自2016年至2023年間，外商投資金額累積超過2兆，國際企業如晶片大廠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、微軟（Microsoft）、Google等皆選擇持續在台投資。

▲（圖／NOWnews製圖）
▲台灣自2016年至2023年人均GDP。（圖／NOWnews製圖）
綜合上述亮眼成績，不只讓台灣經濟於全球脫穎而出並保持成長，更讓台灣持續被世界看見。然而，回歸民生經濟面，卻見一片哀鴻遍野。自2022年起通膨纏身，警報多度大響，連續2年的消費者物價指數（CPI）年增率，意即「通膨率」超過2%，甚至接近3%。

通膨細項中，水果、肉類、外食費、房租、個人隨身用品、醫療費用、旅遊團費、旅宿費、計程車資等以及17項民生重要物資價格多呈漲多跌少，故儘管基本工資連年調漲，加薪幅度仍敵不過通膨速度。根據2023年薪資統計結果，實質經常性薪資及實質總薪資雙雙呈現負成長，其中實質總薪資不僅是7年來首度負成長，減幅1.04％更創11年來最慘，實質經常性薪資也連續3年深陷衰退泥沼。

2024總統大選前夕，藍綠兩黨交火，舉出多項實績比較馬、蔡政府時期各自的經濟成果，不過時代背景不同，實在無法就數字面高下立判。儘管蔡英文帶領台灣經濟連年成長，但賺錢者多聚焦於股民或外資，普通受薪階級呈現看得到、吃不到的窘境，乃執政期間總體經濟面向中，最被社會撻伐之處，與此同時，能否苦民所苦，或是只會擦脂抹粉，也成為新政府的重點課題。

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